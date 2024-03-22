Первые данные о разрушения после взрывов в Белгороде появились в Сети

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
По предварительным данным, выбиты окна в жилом доме на Есенина, 50. Также сообщается о прилёте на улице Будённого. Вероятно, выбиты окна и повреждены автомобили местных жителей. Есть последствия на земле и на улице 60 лет Октября.
Взрывы в Белгороде раздались в 21:30, в городе и районе объявили ракетную опасность, работала система ПВО. Информации о пострадавших на момент публикации нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.