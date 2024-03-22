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Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:56

Updated Сегодня, 19:56

обстрел Белгорода

Первые данные о разрушения после взрывов в Белгороде появились в Сети

22 марта 2024, 18:59
Фото: Жесть Белгород
обстрел Белгорода
В результате взрывов в Белгороде были повреждены окна в жилом доме на улице Есенина, 50, также отмечены повреждения окон и автомобилей на улице Буденного и на улице 60 лет Октября.

По предварительным данным, выбиты окна в жилом доме на Есенина, 50. Также сообщается о прилёте на улице Будённого. Вероятно, выбиты окна и повреждены автомобили местных жителей. Есть последствия на земле и на улице 60 лет Октября.

Взрывы в Белгороде раздались в 21:30, в городе и районе объявили ракетную опасность, работала система ПВО. Информации о пострадавших на момент публикации нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

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обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода
Фото: соцсети
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