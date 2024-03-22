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Повреждённый детский сад

Детский сад №84 на улице 60 лет Октября пострадал после взрывов в Белгороде

22 марта 2024, 19:16
Фото: Bel.ru
Повреждённый детский сад
В результате взрывов в Белгороде пострадал детский сад №84 на улице 60 лет Октября — фасад здания поврежден, окна выбиты, территория оцеплена, на место прибыли экстренные службы.

Согласно оперативным данным, после раздавшихся взрывов в Белгороде оказался повреждён детский сад №84 на улице 60 лет Октября. У здания посечён фасад. Выбиты окна. Территорию уже оцепили. На место прибыли экстренные службы.

Детский сад №84Детский сад №84
Детский сад №84Детский сад №84
Детский сад №84
Фото: Белгород №1

Вечером в пятницу, примерно в 21:30, над Белгородом раздалась серия взрывов. Местные жители услышали около десяти громких звуков. Сработала ПВО. По первоначальным данным, в жилом здании на улице Есенина, 50 повреждены окна. Также имеются сведения о разбитых окнах на улице Будённого. Предположительно, также пострадали автомобили местных жителей. Есть последствия на прилегающей территории и на улице 60 лет Октября. Автомобили на Есенина также повреждены, дворовая лестница разбита, окна выбиты.

В Белгороде раздались взрывы
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