Детский сад №84 на улице 60 лет Октября пострадал после взрывов в Белгороде

Вечером в пятницу, примерно в 21:30, над Белгородом раздалась серия взрывов. Местные жители услышали около десяти громких звуков. Сработала ПВО. По первоначальным данным, в жилом здании на улице Есенина, 50 повреждены окна. Также имеются сведения о разбитых окнах на улице Будённого. Предположительно, также пострадали автомобили местных жителей. Есть последствия на прилегающей территории и на улице 60 лет Октября. Автомобили на Есенина также повреждены, дворовая лестница разбита, окна выбиты.