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последствия обстрела Белгорода

Последствия на земле: после взрыва в Белгороде посечены авто, выбило окна

22 марта 2024, 19:07
Фото: Фонарь
последствия обстрела Белгорода
Автомобили получили повреждения, нарушена целостность дворовой лестницы, а окна были выбиты в результате взрывов на улицах Есенина и 60 лет Октября; кроме того, пострадал фасад детского сада №84.

На улице Есенина после взрывов повреждены авто, разбита дворовая лестница, выбиты окна. По улице 60 лет Октября пострадал детский сад №84, посечён фасад.

ВСУ атаковали Белгород второй раз за день в 21:30. Сработала система ПВО, в городе и районе объявляли ракетную опасность. О пострадавших на момент публикации не сообщалось. Официальной информации тоже нет.

Напомним, утро во время обстрела на бульваре Юности в Белгороде погибла женщина.

Пострадавщшие автоПострадавщшие авто
Пострадавщшие автоПострадавщшие авто
Пострадавщшие автоПострадавщшие авто
Пострадавщшие автоПострадавщшие авто
Разрушенная лестницаРазрушенная лестница
Пострадавщшие авто
Фото: Фонарь
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