Последствия на земле: после взрыва в Белгороде посечены авто, выбило окна

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
На улице Есенина после взрывов повреждены авто, разбита дворовая лестница, выбиты окна. По улице 60 лет Октября пострадал детский сад №84, посечён фасад.
ВСУ атаковали Белгород второй раз за день в 21:30. Сработала система ПВО, в городе и районе объявляли ракетную опасность. О пострадавших на момент публикации не сообщалось. Официальной информации тоже нет.
Напомним, утро во время обстрела на бульваре Юности в Белгороде погибла женщина.