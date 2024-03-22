Погибла женщина, повреждены три медучреждения в результате новой атаки на Белгород

Гладков подтвердил гибель женщины в результате нового обстрела Белгорода

От обстрела пострадало несколько человек. Кроме того, есть разрушения в жилых домах. Первую официальную информацию об утренней атаке ВСУ на Белгород сообщает губернатор Вячеслав Гладков.