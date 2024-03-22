Погибла женщина, повреждены три медучреждения в результате новой атаки на Белгород

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
Белгород попал под сильный обстрел утром 22 марта. Известно, что в результате атаки погибла женщина. Также есть раненые: их количество губернатор Вячеслав Гладков не уточнил.
Выявлены разрушения в трёх медучреждениях. Ранее сообщалось, что повреждения есть на территории перинатального центра. Также была оцеплена парковка у поликлиники № 7.
Разрушения есть и в жилых домах. Конкретики нет, но уже известно, что как минимум повреждено остекление в нескольких МКД, горели автомобили.
Взрывы над Белгородом прогремели в 07:30. Известно, что город снова атаковали из РСЗО «Вампир»: сбито восемь снарядов. Один из прилётов попал на видео.