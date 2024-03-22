Перинатальный центр мог пострадать в результате нового обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
После утреннего обстрела Белгорода 22 марта мог пострадать перинатальный центр. Telegram-канал «Шёпот Шебекино» публикует фото и утверждает, что есть повреждения на территории медучреждения.
Старооскольский «9 Канал» пишет, что персонал и роженицы во время обстрела находились в укрытии. По информации источника, повреждено остекление в приёмном отделении.
В то же время «Фонарь» утверждает, что в момент обстрела в центре никого не было — он был закрыт на санитарную обработку.
Официального подтверждения этой информации нет. Также в Сети сообщают, что оцеплена территория парковки у поликлиники № 7.
Напомним, что в результате атаки повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, есть пострадавшие машины. В результате прилёта погиб мирный житель.
Известно, что ВСУ в очередной раз атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».