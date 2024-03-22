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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Повреждения после обстрела, фото тематическое

Перинатальный центр мог пострадать в результате нового обстрела Белгорода

22 марта 2024, 05:34
Фото: 1MI
Повреждения после обстрела, фото тематическое
В Сети появилось фото, сделанное внутри здания. Утверждается, что есть повреждения на территории перинатального центра. Официального подтверждения пока не поступало.

После утреннего обстрела Белгорода 22 марта мог пострадать перинатальный центр. Telegram-канал «Шёпот Шебекино» публикует фото и утверждает, что есть повреждения на территории медучреждения.

Старооскольский «9 Канал» пишет, что персонал и роженицы во время обстрела находились в укрытии. По информации источника, повреждено остекление в приёмном отделении.

В то же время «Фонарь» утверждает, что в момент обстрела в центре никого не было — он был закрыт на санитарную обработку.

Официального подтверждения этой информации нет. Также в Сети сообщают, что оцеплена территория парковки у поликлиники № 7.

Напомним, что в результате атаки повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, есть пострадавшие машины. В результате прилёта погиб мирный житель.

Известно, что ВСУ в очередной раз атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».

Повреждения на территории перинатального центраПовреждения на территории перинатального центра
Повреждения на территории перинатального центра
Фото: «Шёпот Шебекино»
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#Белгородская область#Происшествия#Перинатальный центр#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения
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