«Мы опасаемся за свою жизнь»: беременные боятся ехать на роды в Белгород

«Как быть беременным женщинам из Старого Оскола и других районов области, которых направляют рожать в Белгород и не принимают в перинатальных центрах своего города? Нас немало таких. Мы опасаемся за свою жизнь и жизни своих ещё не рождённых, но долгожданных детей», — написала жительница Старого Оскола.