«Мы опасаемся за свою жизнь»: беременные боятся ехать на роды в Белгород

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Женщина из Старого Оскола написала в Сети о том, что переживает из-за предстоящих родов в Белгороде.
«Как быть беременным женщинам из Старого Оскола и других районов области, которых направляют рожать в Белгород и не принимают в перинатальных центрах своего города? Нас немало таких. Мы опасаемся за свою жизнь и жизни своих ещё не рождённых, но долгожданных детей», — написала жительница Старого Оскола.
Женщина предложила направить в помощь в Старый Оскол бригаду медиков, чтобы не отправлять беременных в Белгород.
На комментарий женщины ответила главврач старооскольской окружной больницы Светлана Немцева. Она сообщила, что все вопросы с родами решаются индивидуально. По всем вопросам главврач предложила обратиться к заместителю главврача по акушерству.