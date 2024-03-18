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Перинатальный центр

«Мы опасаемся за свою жизнь»: беременные боятся ехать на роды в Белгород

18 марта 2024, 15:55
Фото: 1MI
Перинатальный центр

Беременные боятся ехать в перинатальный центр Белгорода из-за обстрелов

Женщина из Старого Оскола написала, что боится ехать в Белгород на роды из-за обстрелов. Она попросила направить в округ бригаду медиков и не отправлять беременных в областной центр.

Женщина из Старого Оскола написала в Сети о том, что переживает из-за предстоящих родов в Белгороде.

«Как быть беременным женщинам из Старого Оскола и других районов области, которых направляют рожать в Белгород и не принимают в перинатальных центрах своего города? Нас немало таких. Мы опасаемся за свою жизнь и жизни своих ещё не рождённых, но долгожданных детей», — написала жительница Старого Оскола.

Женщина предложила направить в помощь в Старый Оскол бригаду медиков, чтобы не отправлять беременных в Белгород.

На комментарий женщины ответила главврач старооскольской окружной больницы Светлана Немцева. Она сообщила, что все вопросы с родами решаются индивидуально. По всем вопросам главврач предложила обратиться к заместителю главврача по акушерству.

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#Общество#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Роддом#Беременные
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