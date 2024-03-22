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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Белгороде объявили ракетную опасность

Громкое утро выдалось в Белгороде: с раннего утра раздаются взрывы

22 марта 2024, 04:35
Фото: 1MI

В Белгороде объявили ракетную опасность

Примерно в 07:30 город вновь попал под сильнейший обстрел. Судя по кадрам в Сети, без последствий в этот раз тоже не обошлось.

В Белгороде утром 22 марта было очень громко. Раздалось несколько взрывов примерно в 07:30. Звучала сирена, объявлена ракетная опасность.

О последствиях пока ничего не известно. Судя по фотографиям в Сети, есть прилёт на Харьковской горе. Есть фотографии с горящими машинами.

О том, есть ли погибшие или раненые, официальной информации пока нет.

Громко в Белгороде было и в районе 05:30. Однако тогда это объяснили работой ВС РФ.

Напомним, что Белгород попал под обстрел и утром 21 марта. Пять человек пострадали.

Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
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