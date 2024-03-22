Громкое утро выдалось в Белгороде: с раннего утра раздаются взрывы

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В Белгороде утром 22 марта было очень громко. Раздалось несколько взрывов примерно в 07:30. Звучала сирена, объявлена ракетная опасность.
О последствиях пока ничего не известно. Судя по фотографиям в Сети, есть прилёт на Харьковской горе. Есть фотографии с горящими машинами.
О том, есть ли погибшие или раненые, официальной информации пока нет.
Громко в Белгороде было и в районе 05:30. Однако тогда это объяснили работой ВС РФ.
Напомним, что Белгород попал под обстрел и утром 21 марта. Пять человек пострадали.