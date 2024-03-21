Грайворонцев просят уехать, в Белгороде вновь был обстрел: Что случилось 21 марта?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 21 марта над областным центром раздались взрывы. Сработали средства ПВО. Они уничтожили десять снарядов, которые выпустили ВСУ из РСЗО «Вампир».
По предварительным данным, в результате атаки ранены пять человек — трое мужчин и две женщины. Пострадавших госпитализировали.
У двух женщин и мужчины — черепно-мозговые травмы. Второму мужчине осколками ранило голень. У третьего — осколочные ранения руки.
После взрывов в Белгороде и районе были зафиксированы различные разрушения. В одном из МКД была угроза обрушения балкона. На месте работали оперативные службы. Также в городе повреждено 30 квартир в шести многоэтажках, десять машин.
Помимо этого, пострадало здание «Белгород-Арены». На месте побывал журналист Бел.Ру. Кроме того, повреждён один из корпусов образовательного учреждения.
В Белгородском районе различные повреждения зафиксировали в частных домах нескольких населённых пунктов.
Сегодня к землякам обратился глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. За последнюю неделю в муниципалитете не прекращаются обстрелы. Глава заявил, что ситуация продолжает оставаться напряжённой, поэтому он попросил местных жителей на время покинуть территорию округа.
Для грайворонцев развернули ПВР в Старом Осколе, также их готовы принять в Ярославской области. Отъезд организуют власти. Для этого необходимо написать Бондареву в личные сообщения в соцсетях и оставить заявку.
Тем жителям, которые решат остаться, продолжат доставлять продукты. Однако ситуацию сейчас осложняют непрекращающиеся атаки ВСУ.
В регионе ввели дополнительные меры поддержки пострадавших от обстрелов ВСУ жителей. Для белгородцев предусмотрели ежемесячную компенсацию частичной оплаты стоимости проезда и услуг связи в размере 1 тыс. рублей. Также жители могут получить компенсацию за коммуналку и оплату за жилое помещение.
Помимо этого, жители региона, пострадавшие при обстрелах, ежегодно будут получать выплату на детей к началу учебного года. Размер выплаты составит 15 тыс. рублей.
Получателями выплат станут белгородцы, чьи родные погибли при обстреле, а также жители региона, которые получили ранения средней тяжести или тяжёлые. Поддержку окажут также раненым детям. Уровень дохода на выплаты не влияет.
Сегодня также стало известно, что соцподдержку получат добровольцы Росгвардии. Какую именно, читайте в нашем материале.