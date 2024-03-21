Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?

Разрушения есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждены пять частных домов и две машины, в Новой Деревне — ограждение частного дома, в Майском — четыре частных дома и машина. Кроме того, в Майском обломки снаряда упали на парковку, но обошлось без последствий.