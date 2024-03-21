Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 08:06
Около восьми часов утра 21 марта в небе над Белгородом и Белгородским районом прогремели взрывы. Есть разрушения.
На верхние этажи одного из многоквартирных домов упали обломки снаряда. Есть угроза обрушения балкона. На месте происшествия работают оперативные службы. Всего же в городе повреждено более 30 квартир в шести многоквартирных домах, а также десять машин.
Пострадало здание «Белгород-Арены». Кроме того, пробило крышу и плиту перекрытия, выбило окна в одном из корпусов образовательного учреждения.
После обстрела около 5 тыс. жителей временно остались без света. Причина — повреждение на линии электропередачи.
Разрушения есть и в Белгородском районе. В Дубовом повреждены пять частных домов и две машины, в Новой Деревне — ограждение частного дома, в Майском — четыре частных дома и машина. Кроме того, в Майском обломки снаряда упали на парковку, но обошлось без последствий.
Напомним, что пострадали в результате утренней атаки ВСУ пять человек. Все они в больнице.