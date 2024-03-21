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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

Переезд

Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать

21 марта 2024, 08:28
Фото: 1MI
Переезд

Глава Грайворонского горокруга Бондарев попросил земляков уехать

Отъезд организуют местные власти. Жителей Грайворонского горокруга, временно покидающих свои дома, готовы принять в Ярославской области. Оставшимся продолжат доставлять продукты, но ситуацию осложняют непрекращающиеся обстрелы.

Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга, где в последние недели не прекращаются обстрелы, обратился к землякам. Он просит грайворонцев уехать.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа.
Геннадий Бондарев

Жителей Грайворонского горокруга готовы принять в Ярославской области. Отъезд организуют местные власти. Для того, чтобы оставить заявку, нужно написать Бондареву в личные сообщения на его страницах в соцсетях.

Тем, кто всё же решит остаться, продолжат доставлять продукты. Однако ситуацию осложняют непрекращающиеся обстрелы.

Напомним, что продуктовые наборы будут выдавать и тем жителям горокруга, кто уже покинул свои дома, но не находится в ПВР.

С 20 марта ограничен въезд в Грайворон, Козинку, а также ещё пять населённых пунктов горокруга. Оставшихся животных готовы кормить бойцы территориальной самообороны и волонтёры — достаточно оставить заявку.

Что делать, если в покинутых белгородцами домах в приграничье остались животные?
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