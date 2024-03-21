Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга, где в последние недели не прекращаются обстрелы, обратился к землякам. Он просит грайворонцев уехать.
Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа.
Геннадий Бондарев
Жителей Грайворонского горокруга готовы принять в Ярославской области. Отъезд организуют местные власти. Для того, чтобы оставить заявку, нужно написать Бондареву в личные сообщения на его страницах в соцсетях.
Тем, кто всё же решит остаться, продолжат доставлять продукты. Однако ситуацию осложняют непрекращающиеся обстрелы.
Напомним, что продуктовые наборы будут выдавать и тем жителям горокруга, кто уже покинул свои дома, но не находится в ПВР.
С 20 марта ограничен въезд в Грайворон, Козинку, а также ещё пять населённых пунктов горокруга. Оставшихся животных готовы кормить бойцы территориальной самообороны и волонтёры — достаточно оставить заявку.