Что делать, если в покинутых белгородцами домах в приграничье остались животные?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев объяснил жителям приграничья, куда обращаться, чтобы оставленных животных смогли накормить. Нужно связаться с главами сельских территорий или позвонить по номеру 122.
На территорию муниципалитета привезли корм для животных. Вопрос доступа к ним прорабатывается и по заявкам людей будет обеспечен с помощью бойцов самообороны и волонтёров.
Отдельно Бондарев отметил, что тем, кто собирается покидать округ, при наличии животных нужно оставить открытыми входные калитки. Так у бойцов и волонтёров будет доступ к участку.
Оперативная ситуация пока не позволяет вывезти животных из муниципалитета. Когда станет безопаснее, будут отработаны все обращения по этой теме.
Напомним, 20 марта в Грайворонском округе ограничили въезд в семь населённых пунктов. Это сам Грайворон, а также сёла Козинка, Гора-Подол, Глотово, Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.