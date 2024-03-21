Что делать, если в покинутых белгородцами домах в приграничье остались животные?

Белгородцы из приграничья пока не смогут забрать оставленных животных

Геннадий Бондарев обратился к грайворонцам и рассказал, куда обращаться за помощью, чтобы оставленных в округе животных смогли покормить. На территорию муниципалитета завезли корм. Ходить по домовладениям будут бойцы самообороны и волонтёры.