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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Собака

Что делать, если в покинутых белгородцами домах в приграничье остались животные?

21 марта 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
Собака

Белгородцы из приграничья пока не смогут забрать оставленных животных

Геннадий Бондарев обратился к грайворонцам и рассказал, куда обращаться за помощью, чтобы оставленных в округе животных смогли покормить. На территорию муниципалитета завезли корм. Ходить по домовладениям будут бойцы самообороны и волонтёры.

Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев объяснил жителям приграничья, куда обращаться, чтобы оставленных животных смогли накормить. Нужно связаться с главами сельских территорий или позвонить по номеру 122.

На территорию муниципалитета привезли корм для животных. Вопрос доступа к ним прорабатывается и по заявкам людей будет обеспечен с помощью бойцов самообороны и волонтёров.

Отдельно Бондарев отметил, что тем, кто собирается покидать округ, при наличии животных нужно оставить открытыми входные калитки. Так у бойцов и волонтёров будет доступ к участку.

Оперативная ситуация пока не позволяет вывезти животных из муниципалитета. Когда станет безопаснее, будут отработаны все обращения по этой теме.

Напомним, 20 марта в Грайворонском округе ограничили въезд в семь населённых пунктов. Это сам Грайворон, а также сёла Козинка, Гора-Подол, Глотово, Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

В семь белгородских населённых пунктов ограничат въезд из-за опасной обстановки
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