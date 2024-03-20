Город сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Грайворонский горокруг за последнюю неделю ежедневно подвергается обстрелам ВСУ. Журналист побывал в городской больнице. По его словам, поликлиника несколько раз подвергалась обстрелу за последние несколько дней: «Прямое попадание в крышу, операционная полностью разрушена».
Военкор отмечает, что город сильно опустел. Под обстрелы попали приёмное отделение больницы, школа.
Александр Коц также пообщался с местным жителем. Мужчина является владельцем магазина в городе. Торговая точка пострадала от обстрелов.
«Это наш магазин, нет ни одного стекла живого. Не уезжаем, потому что нутро болит бросить всё. Родители ещё здесь остались», — рассказал мужчина.