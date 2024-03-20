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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Последствия обстрелов Грайворона

Город сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона

20 марта 2024, 14:37
Фото: Александр Коц / KP.RU
Последствия обстрелов Грайворона

Коц показал последствия обстрелов белгородских Грайворона и Козинки

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц показал, как сейчас выглядят Грайворон и окрестности Козинки. Он пообщался с местным жителем и снял на видео последствия прилётов по городу.

Грайворонский горокруг за последнюю неделю ежедневно подвергается обстрелам ВСУ. Журналист побывал в городской больнице. По его словам, поликлиника несколько раз подвергалась обстрелу за последние несколько дней: «Прямое попадание в крышу, операционная полностью разрушена».

Военкор отмечает, что город сильно опустел. Под обстрелы попали приёмное отделение больницы, школа.

Александр Коц также пообщался с местным жителем. Мужчина является владельцем магазина в городе. Торговая точка пострадала от обстрелов.

«Это наш магазин, нет ни одного стекла живого. Не уезжаем, потому что нутро болит бросить всё. Родители ещё здесь остались», — рассказал мужчина.

Последствия обстрелов Грайворона
Видео: Александр Коц / KP.RU
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