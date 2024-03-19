Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть очень большой запрос со стороны жителей Грайворонского горокруга по поводу снабжения продуктами питания, так как в населённых пунктах муниципалитета не работают магазины, даже в самом Грайвороне. Было найдено решение.
«С четверга начинаем выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям следующих населённых пунктов: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе и Масычево», — Вячеслав Гладков.
Как объяснил глава региона, жители этих населённых пунктов могут прийти в любую администрацию любого муниципального образования, предъявить паспорт с пропиской и уже в четверг получить продуктовый набор.
Исключение составляют грайворонцы, проживающие в ПВР — бесплатное питание они получают и так.