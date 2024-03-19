Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть очень большой запрос со стороны жителей Грайворонского горокруга по поводу снабжения продуктами питания, так как в населённых пунктах муниципалитета не работают магазины, даже в самом Грайвороне. Было найдено решение.