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Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы

Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборы

19 марта 2024, 20:53
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил список населённых пунктов Грайворонского горокруга, жители которых могут рассчитывать на бесплатные продуктовые наборы из-за сложной ситуации на границе.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что есть очень большой запрос со стороны жителей Грайворонского горокруга по поводу снабжения продуктами питания, так как в населённых пунктах муниципалитета не работают магазины, даже в самом Грайвороне. Было найдено решение.

«С четверга начинаем выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям следующих населённых пунктов: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе и Масычево», — Вячеслав Гладков.

Как объяснил глава региона, жители этих населённых пунктов могут прийти в любую администрацию любого муниципального образования, предъявить паспорт с пропиской и уже в четверг получить продуктовый набор.

Исключение составляют грайворонцы, проживающие в ПВР — бесплатное питание они получают и так.

Где и как получить пенсию уехавшим на время жителям Грайворонского горокруга?
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#Белгородская область#Грайворон#Белгород#Продуктовые наборы#Артем Черненко#Населённые пункты#Губернатор Вячеслав Гладков
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