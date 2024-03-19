«Почему молчат о Грайвороне?» Гладков прокомментировал ситуацию в приграничье

Помимо этого, глава региона зачитал следующее обращение: «Почему в прошлом году Белгород гудел, помогал Шебекино, а сейчас о Грайвороне — лишь пару слов за сутки?» Губернатор не согласился и ответил, что помощь стараются всем оказывать одинаково. Вместе с тем Гладков согласился, что ситуация в Грайворонском горокруге сейчас «не самая простая».