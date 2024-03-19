«Почему молчат о Грайвороне?» Гладков прокомментировал ситуацию в приграничье

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Белгородцы требуют обратить внимание на ситуацию в Грайворонском горокруге и по возможности развернуть там пункты МЧС, чтобы люди могли там получить помощь, погреться, зарядить телефоны. Много жалоб за последние дни поступает от жителей региона, их они оставляют в том числе в соцсетях.
Два таких обращения зачитал во время вечернего прямого эфира 18 марта губернатор Вячеслав Гладков.
Вижу недоработку со стороны администрации Грайворонского горокруга. Не доводится до местных жителей информация, где можно зарядить телефон. Не доводится информация, что медицинскую помощь продолжают оказывать: стационарную — в других муниципалитетах, амбулаторную — в больнице в Головчино. Эту информацию нужно доводить через СМС, подомовой обход.
Вячеслав Гладков
О том, можно ли развернуть пункты МЧС в горокруге, Гладков не ответил.
Помимо этого, глава региона зачитал следующее обращение: «Почему в прошлом году Белгород гудел, помогал Шебекино, а сейчас о Грайвороне — лишь пару слов за сутки?» Губернатор не согласился и ответил, что помощь стараются всем оказывать одинаково. Вместе с тем Гладков согласился, что ситуация в Грайворонском горокруге сейчас «не самая простая».
Уже 19 марта стало известно, что во время утреннего обстрела Грайворона ракеты ВСУ попали в здание больницы и школы. Сроки восстановления пока неизвестны.
Напомним, что накануне при атаке дрона-камикадзе в Грайворонском горокруге погиб мирный житель. Ещё два человека ранены.