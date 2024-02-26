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Гладков раскритиковал места установки укрытий в одном из белгородских городов

«Не понимаю, зачем?»: Гладков раскритиковал места установки укрытий в Грайвороне

26 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI

Гладков раскритиковал места установки укрытий в одном из белгородских городов

Во время оперсовещания глава региона рассказал о том, что в Грайвороне защитные модули установлены возле коммерческих учреждений, а не около остановок. Он также напомнил, что коммерческие организации обяжут устанавливать модули на своих территориях за свой счёт.

Как отметил губернатор, в ходе рабочей поездки он был в Грайвороне. Там за счёт областных денег закупили 10 модулей, но они поставлены крайне неудачно.

Стоят на территории учреждений, которые не работают. Не понимаю, зачем? Рядом с остановками не увидел ни одного модуля. Стоят возле коммерческих объектов.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что на ближайшем заседании оперштаба власти будут принимать решение о том, чтобы коммерческие предприятия рассматривали вопрос и приобретали модульные укрытия самостоятельно.

У крупных компаний деньги на это есть. Устанавливать модули за счёт бюджетных, внебюджетных денег и снимать средства с восстановления жилья, приобретать модули для предприятий, которые имеют сотни миллионов прибыли, мне кажется, что это нечестно.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Губернатор#Прибыль#Остановки#Белгород#Кристина Семенчук#Модули#Оперштаб#Бюджетные деньги#Восстановление жилья#Коммерческие предприятия
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