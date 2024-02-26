«Не понимаю, зачем?»: Гладков раскритиковал места установки укрытий в Грайвороне

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как отметил губернатор, в ходе рабочей поездки он был в Грайвороне. Там за счёт областных денег закупили 10 модулей, но они поставлены крайне неудачно.
Стоят на территории учреждений, которые не работают. Не понимаю, зачем? Рядом с остановками не увидел ни одного модуля. Стоят возле коммерческих объектов.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что на ближайшем заседании оперштаба власти будут принимать решение о том, чтобы коммерческие предприятия рассматривали вопрос и приобретали модульные укрытия самостоятельно.
У крупных компаний деньги на это есть. Устанавливать модули за счёт бюджетных, внебюджетных денег и снимать средства с восстановления жилья, приобретать модули для предприятий, которые имеют сотни миллионов прибыли, мне кажется, что это нечестно.
Вячеслав Гладков