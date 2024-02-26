«Не понимаю, зачем?»: Гладков раскритиковал места установки укрытий в Грайвороне

Гладков раскритиковал места установки укрытий в одном из белгородских городов

Во время оперсовещания глава региона рассказал о том, что в Грайвороне защитные модули установлены возле коммерческих учреждений, а не около остановок. Он также напомнил, что коммерческие организации обяжут устанавливать модули на своих территориях за свой счёт.