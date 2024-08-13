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Прибыль

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Август
Красиво управляют деньгами: топ-10 богатейших женщин Белгородской области в 2024 году
13 августа, 11:35
Июль
Белгородский «СКИФ-М» потребовал с авиакомплекса «ИЛ» в Москве более 14 млн рублей
24 июля, 13:49
Июнь
Агрессивная политика конкурентов и 392 млн рублей прибыли: что указано в отчёте ЖБК?
25 июня, 07:47
Золото на золото: в московской компании «Владмивы» новый генеральный директор
Московская компания с белгородскими «корнями» ООО «ДД Владмива» меняет руководство впервые за 21 год существования.
20 июня, 11:43
Апрель
«В ковид было легче». Владелец «Потапыча» — о бизнесе в Белгороде
30 апреля, 17:00
Очень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели
20 апреля, 11:49
Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут
19 апреля, 14:28
Фирменный магазин Губкинского мясокомбината третий год подряд уходит в «минус»
16 апреля, 08:34
Первая за четыре года прибыль и закрытие: что произошло с «Победой» в Белгороде?
11 апреля, 08:45
У «Фортуна-Авто» в Белгороде сменился директор: сотрудники салона это подтвердили
11 апреля, 07:55
Белгородский зоопарк отчитался об убытках в почти 10 млн рублей за 2023 год
5 апреля, 11:46
Март
Чистая прибыль «Агро-Белогорья» выросла в 112 раз по сравнению с прошлым годом
31 марта, 16:33
Февраль
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
27 февраля, 07:25
«Не понимаю, зачем?»: Гладков раскритиковал места установки укрытий в Грайвороне
26 февраля, 06:56
Триумф ленинизма: белгородский колхоз «Заветы Ильича» заработал за год 50 млн рублей
6 февраля, 12:11
Январь
«Мираторг-Белгород» привлекли к ответственности за нарушение отчётности по ирландцу
31 января, 07:14
Декабрь 2023
«Группа Черкизово»: кто приносит прибыль федеральному игроку в Белгородской области
19 декабря 2023, 08:06
Ноябрь 2023
Гладков озвучил причину сворачивания проекта «Зелёная сталь» в Старом Осколе
23 ноября 2023, 15:04
«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют бизнесмены Африки и Востока
22 ноября 2023, 10:27
«Инопредприниматели»: чем в Белгородской области владеют граждане Китая
22 ноября 2023, 09:47

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