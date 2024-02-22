Чтобы не в укрытия? Мэрия Белгорода закупает новые модульные туалеты

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на официальный запрос, в этом году планируется закупка четырёх модульных туалетов. Где они появятся — пока неизвестно, и места «определят после приобретения».
Планируемый график работы туалетов — с 10 до 22 часов. Их посещение будет при этом бесплатным.
Ранее в Белгороде случился скандал с установленными в январе модульными укрытиями. Дело в том, что часть не самых чистоплотных граждан начала использовать закрытые конструкции как места, где можно незаметно справить нужду.
На данный момент в Белгороде работает девять общественных туалетов. Летом прошлого года Бел.Ру в мэрии официально заявили, что устанавливать новые туалеты в горадминистрации не планируют. Видимо, планы всё же изменились. Связано ли это со скандалом и укрытиями — достоверно неизвестно.