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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Белгороде установят четыре новых модульных туалета

Чтобы не в укрытия? Мэрия Белгорода закупает новые модульные туалеты

22 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI

В Белгороде установят четыре новых модульных туалета

Редакция Бел.Ру решила выяснить, собираются ли в мэрии устанавливать новые туалеты в черте города. Оказалось, что да: контракт по покупке находится на стадии заключения.
Сюжет
Укрытия

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответ на официальный запрос, в этом году планируется закупка четырёх модульных туалетов. Где они появятся — пока неизвестно, и места «определят после приобретения».

Планируемый график работы туалетов — с 10 до 22 часов. Их посещение будет при этом бесплатным.

Ранее в Белгороде случился скандал с установленными в январе модульными укрытиями. Дело в том, что часть не самых чистоплотных граждан начала использовать закрытые конструкции как места, где можно незаметно справить нужду.

На данный момент в Белгороде работает девять общественных туалетов. Летом прошлого года Бел.Ру в мэрии официально заявили, что устанавливать новые туалеты в горадминистрации не планируют. Видимо, планы всё же изменились. Связано ли это со скандалом и укрытиями — достоверно неизвестно.

Подробнее о городских туалетах и об их состоянии можно прочесть здесь и здесь.

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#Скандал#Мэрия#Туалеты#Граждане#Белгород#Закупка#Артем Черненко#Укрытия
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