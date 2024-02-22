Чтобы не в укрытия? Мэрия Белгорода закупает новые модульные туалеты

На данный момент в Белгороде работает девять общественных туалетов. Летом прошлого года Бел.Ру в мэрии официально заявили, что устанавливать новые туалеты в горадминистрации не планируют. Видимо, планы всё же изменились. Связано ли это со скандалом и укрытиями — достоверно неизвестно.