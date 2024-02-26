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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

На территории белгородских школ установят модульные укрытия

Для родителей: модульные укрытия установят на территории школ Белгородской области

26 февраля 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

На территории белгородских школ установят модульные укрытия

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил установить на территории школ модульные защитные укрытия для родителей. Конструкции появятся до 20 марта, но не везде.
Сюжет
МЧС

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил установить на территории школ модульные защитные укрытия для родителей. Конструкции появятся до 20 марта, но не везде.

Как отметил губернатор, родители остаются перед школами на улице, а там укрытия отсутствуют. Поэтому глава региона поручил в муниципалитетах, где введено дистанционно-очное обучение, на территории школ установить модульные защитные сооружения.

Средства на это выделят из резервного фонда. Также губернатор предложил разрешить родителям заходить на территории школ в укрытия, где нет возможности установить модули за пределами образовательного учреждения.

Не должно быть избыточности. Если школа расположена далеко, смысла нет. В отношении Яковлевского горокруга модули установить только на территории тех школ, которые находятся в 30-километной зоне. Проговорите с военными, МЧС и составьте список.
Вячеслав Гладков

Что касается детских садов, губернатор отметил, что это нецелесообразно, поскольку родители забирают детей в группах и больших скоплений перед дошкольными учреждениями по определению не должно быть.

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#Белгородская область#МЧС#Родители#Школы#Муниципалитеты#Военные#Образовательные учреждения#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Защитные сооружения#Резервный фонд#Яковлевский горокруг#Глава региона#Модульные укрытия
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