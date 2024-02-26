Для родителей: модульные укрытия установят на территории школ Белгородской области

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков поручил установить на территории школ модульные защитные укрытия для родителей. Конструкции появятся до 20 марта, но не везде.
Как отметил губернатор, родители остаются перед школами на улице, а там укрытия отсутствуют. Поэтому глава региона поручил в муниципалитетах, где введено дистанционно-очное обучение, на территории школ установить модульные защитные сооружения.
Средства на это выделят из резервного фонда. Также губернатор предложил разрешить родителям заходить на территории школ в укрытия, где нет возможности установить модули за пределами образовательного учреждения.
Не должно быть избыточности. Если школа расположена далеко, смысла нет. В отношении Яковлевского горокруга модули установить только на территории тех школ, которые находятся в 30-километной зоне. Проговорите с военными, МЧС и составьте список.
Вячеслав Гладков
Что касается детских садов, губернатор отметил, что это нецелесообразно, поскольку родители забирают детей в группах и больших скоплений перед дошкольными учреждениями по определению не должно быть.