Остановок мало: где ещё в Белгороде установят модульные укрытия?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
После обстрела, который произошёл в конце прошлого года, по Белгороду начали укреплять остановки общественного транспорта и устанавливать на них модульные укрытия. Сейчас, по информации от администрации, в областном центре уже установили 200 таких укрытий.
В соцсетях, в том числе под постами губернатора Гладкова, по этой теме высказывались белгородцы, которым мало укрытий только на остановках — под обстрел можно попасть, находясь где угодно. Мэрия на такие комментарии спрашивает, где не хватает укрытий, и говорит о том, что сейчас формируются списки таких мест. Об этом Бел.Ру и решило узнать в запросе к администрации. Вот что нам ответили:
«В настоящее время уточняется перечень адресов мест массового пребывания людей и остановок общественного транспорта, где планируется дополнительно установка таких укреплений».
На вопрос о том, какие адреса больше всего нуждаются в укрытиях по мнению белгородцев, в мэрии рассказали, что жители просят оборудовать в том числе места массового пребывания людей — парки, скверы, набережные и пляжи. О каких конкретно объектах идёт речь — пока не раскрыли.