Остановок мало: где ещё в Белгороде установят модульные укрытия?

В соцсетях, в том числе под постами губернатора Гладкова, по этой теме высказывались белгородцы, которым мало укрытий только на остановках — под обстрел можно попасть, находясь где угодно. Мэрия на такие комментарии спрашивает, где не хватает укрытий, и говорит о том, что сейчас формируются списки таких мест. Об этом Бел.Ру и решило узнать в запросе к администрации. Вот что нам ответили: