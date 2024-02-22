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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

модульное укрытие

Остановок мало: где ещё в Белгороде установят модульные укрытия?

22 февраля 2024, 12:01
Фото: Bel.ru
модульное укрытие

Мэрия Белгорода собирает информацию об адресах, где необходимы модульные укрытия

Журналисты Бел.Ру заметили, что мэрия Белгорода в социальных сетях собирает информацию о том, где ещё необходимо установить модульные укрытия в городе для защиты при обстрелах. Это значит, что теперь блоки появятся не только на остановках.

После обстрела, который произошёл в конце прошлого года, по Белгороду начали укреплять остановки общественного транспорта и устанавливать на них модульные укрытия. Сейчас, по информации от администрации, в областном центре уже установили 200 таких укрытий.

В соцсетях, в том числе под постами губернатора Гладкова, по этой теме высказывались белгородцы, которым мало укрытий только на остановках — под обстрел можно попасть, находясь где угодно. Мэрия на такие комментарии спрашивает, где не хватает укрытий, и говорит о том, что сейчас формируются списки таких мест. Об этом Бел.Ру и решило узнать в запросе к администрации. Вот что нам ответили:

«В настоящее время уточняется перечень адресов мест массового пребывания людей и остановок общественного транспорта, где планируется дополнительно установка таких укреплений».

На вопрос о том, какие адреса больше всего нуждаются в укрытиях по мнению белгородцев, в мэрии рассказали, что жители просят оборудовать в том числе места массового пребывания людей — парки, скверы, набережные и пляжи. О каких конкретно объектах идёт речь — пока не раскрыли.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Остановки#Белгород#Парки#Екатерина Никулина#Адреса#Набережные#Обстрелы#Скверы#Пляжи#Модульные укрытия#Массовое пребывание людей
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