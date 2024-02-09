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Posted 9 февраля, 12:20

Published 9 февраля, 12:20

Modified 9 февраля, 12:22

Updated 9 февраля, 12:22

Мешки с песком в Белгороде

«Лавка в парке с лежаком»: белгородцев удивил подход к защите одной из остановок

9 февраля 2024, 12:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мешки с песком в Белгороде

На остановке в Белгороде лавку обложили мешками

Белгородка обратилась к властям с просьбой смонтировать бетонное убежище вместо мешков с песком. По словам женщины, высоты мешков хватает лишь до лавки. Обращение горожанки передали для работы специалистам.

От белгородцев продолжают поступать жалобы на укрепления остановок. В этот раз местная жительница пожаловалась на мешки с песком на улице Чапаева. Женщина уверена, что прятаться за этими мешками не получится.

«А можно как-то заменить это убежище на бетонное? В этом прятаться никак нельзя. Все мешки развалились. Высота закрывает только лавку. Расположено у остановки около детского сада № 86 по ул. Чапаева, 3», — написала белгородка.

На обращение горожанки ответили в мэрии. Её жалобу рассмотрят.

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мэрия Белгорода

Ранее белгородцы предложили раскрасить укрытия на остановках под камуфляж, чтобы защитить от вандалов. Также горожане жаловались, что некоторые остановки так и остались неукреплёнными — рабочие оставили мешки с песком только по одной стороне остановочного комплекса.

Мешки с песком в БелгородеМешки с песком в Белгороде
Мешки с песком в БелгородеМешки с песком в Белгороде
Мешки с песком в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили
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