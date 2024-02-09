«Лавка в парке с лежаком»: белгородцев удивил подход к защите одной из остановок

Posted 9 февраля, 12:20
Published 9 февраля, 12:20
Modified 9 февраля, 12:22
Updated 9 февраля, 12:22
От белгородцев продолжают поступать жалобы на укрепления остановок. В этот раз местная жительница пожаловалась на мешки с песком на улице Чапаева. Женщина уверена, что прятаться за этими мешками не получится.
«А можно как-то заменить это убежище на бетонное? В этом прятаться никак нельзя. Все мешки развалились. Высота закрывает только лавку. Расположено у остановки около детского сада № 86 по ул. Чапаева, 3», — написала белгородка.
На обращение горожанки ответили в мэрии. Её жалобу рассмотрят.
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мэрия Белгорода
Ранее белгородцы предложили раскрасить укрытия на остановках под камуфляж, чтобы защитить от вандалов. Также горожане жаловались, что некоторые остановки так и остались неукреплёнными — рабочие оставили мешки с песком только по одной стороне остановочного комплекса.