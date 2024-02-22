«Выводят на улицу»: белгородцы обратили внимание на долгий путь к укрытию в школе

Вячеслав Гладков пояснил, что в каждой школе разная ситуация с укрытиями — есть школы, где подвалов нет, есть такие, где подвал находится со стороны улицы. Губернатор сообщил, что 22 февраля школу посетит мэр Валентин Демидов. На следующей неделе глава региона планирует сам приехать в учреждение.