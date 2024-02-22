«Выводят на улицу»: белгородцы обратили внимание на долгий путь к укрытию в школе

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Жительница столицы региона просит обратить внимание на укрытие в школе № 36 Белгорода. По словам женщины, чтобы попасть в подвал, детей выводят на улицу. «Во время ракетной опасности школьников заставляют одеться и выйти на улицу, потом спуститься в подвал. Разве это правильно?» — спрашивает белгородка.
Вячеслав Гладков пояснил, что в каждой школе разная ситуация с укрытиями — есть школы, где подвалов нет, есть такие, где подвал находится со стороны улицы. Губернатор сообщил, что 22 февраля школу посетит мэр Валентин Демидов. На следующей неделе глава региона планирует сам приехать в учреждение.
Пока у меня такая информация: если происходит обстрел, есть безопасное место внутри школы, где могут укрыться дети. Если происходит ракетная опасность и есть возможность детям выйти, они одеваются, выходят и спускаются в подвал. Исходя из этой информации, действия администрации школы мне понятны.
Вячеслав Гладков