Как в Белгороде подготовились к началу очного обучения в школах с 19 февраля?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Валентин Демидов проверил, в каком состоянии находятся школьные укрытия, узнал у руководителей, как отрабатывались алгоритмы поведения при ЧС, проверил контрольно-пропускной режим.
По словам мэра, классные руководители проработали с детьми безопасные маршруты «школа-дом». Родителям будут сообщать о том, что ребёнок пришёл в школу и вышел домой. Школьные автобусы обклеили бронеплёнкой.
Помимо этого, во все школы доставили дивизионные аптечки. Они будут находиться на КПП.
Учителя подготовились к параллельному ведению уроков в онлайн и очном формате.
Также мэр напомнил, что формат обучения ребёнка выбирают родители. Решение можно изменить в любой момент.
Ранее стало известно о том, что восемь тысяч работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи.