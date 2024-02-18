Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

школы

Как в Белгороде подготовились к началу очного обучения в школах с 19 февраля?

18 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI
школы

Школьные автобусы в Белгороде обклеили бронеплёнкой к началу очного обучения

С 19 февраля в школах областного центра начинается смешанный формат обучения. В образовательных учреждениях отработали алгоритм поведения при ЧС, разработали для детей безопасные маршруты «школа — дом». Подготовку школ Белгорода к началу обучения оценил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

Валентин Демидов проверил, в каком состоянии находятся школьные укрытия, узнал у руководителей, как отрабатывались алгоритмы поведения при ЧС, проверил контрольно-пропускной режим.

По словам мэра, классные руководители проработали с детьми безопасные маршруты «школа-дом». Родителям будут сообщать о том, что ребёнок пришёл в школу и вышел домой. Школьные автобусы обклеили бронеплёнкой.

Помимо этого, во все школы доставили дивизионные аптечки. Они будут находиться на КПП.

Учителя подготовились к параллельному ведению уроков в онлайн и очном формате.

Также мэр напомнил, что формат обучения ребёнка выбирают родители. Решение можно изменить в любой момент.

Ранее стало известно о том, что восемь тысяч работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи.

подготовка школ к началу очного обучения
Видео: соцсети Валентина Демидова
«Вы — власть, вы принимаете решение»: мэр Белгорода обратился к директорам школ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вы — власть, вы принимаете решение»: мэр Белгорода обратился к директорам школБудут ли в школах дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП?Милёхин озвучил алгоритм оповещения родителей при приходе и уходе детей из школ
#Видео#Общество#Безопасность#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Очное обучение#Бронеплёнка
Подпишитесь
500 человек в ДНР обратились за помощью к белгородским стоматологам
Сегодня, 06:34
Сгоревший после обстрела белгородский торговый центр строят заново
Вчера, 18:47
Белгородцы попросили установить укрытие в парке Победы
Сегодня, 11:16
В белгородском приграничье будет громко. В чём дело?
Сегодня, 09:23
16 дронов и 28 снарядов: за сутки ВСУ обстреляли четыре белгородских района
Сегодня, 07:36