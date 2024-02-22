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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Белгороде порядка 50 остановок с мешками ждут установок бетонных конструкций

В мэрии объяснили, почему укрытия из бетона появились не на всех остановках Белгорода

22 февраля 2024, 13:04
Фото: Bel.ru

В Белгороде порядка 50 остановок с мешками ждут установок бетонных конструкций

В мэрии отвили на официальный запрос Бел.Ру и объяснили, почему на некоторых остановках Белгорода появились сначала мешки с песком, а уже потом — бетонные конструкции.
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Работа

Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, в настоящее время на территории Белгорода остаётся около 50 укрытий из мешков с песком. В скором времени их заменят на укрытия из бетонных блоков: работа ведётся в плановом режиме.

Мешки с песком использовались изначально в целях оперативности. В некоторых местах бетонные конструкции удалось установить раньше: «при выборе вида укрытия учитывалась возможность установки конструкции на территории остановки общественного транспорта».

Первые мешки с песком стали появляться в Белгороде в начале января этого года. Всего по городу укрепили более 400 остановок. Через время жители города заметили, что мешки стали заменять на конструкции из бетона.

Почему с остановок в Белгороде убирают мешки с песком?
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#Город#Работа#Жители#Эксклюзив#Общественный транспорт#Мэрия#Остановки#Январь#Белгород#Артем Черненко#Укрытия#Мешки с песком
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