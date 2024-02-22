В мэрии объяснили, почему укрытия из бетона появились не на всех остановках Белгорода

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, в настоящее время на территории Белгорода остаётся около 50 укрытий из мешков с песком. В скором времени их заменят на укрытия из бетонных блоков: работа ведётся в плановом режиме.
Мешки с песком использовались изначально в целях оперативности. В некоторых местах бетонные конструкции удалось установить раньше: «при выборе вида укрытия учитывалась возможность установки конструкции на территории остановки общественного транспорта».
Первые мешки с песком стали появляться в Белгороде в начале января этого года. Всего по городу укрепили более 400 остановок. Через время жители города заметили, что мешки стали заменять на конструкции из бетона.