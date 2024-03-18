Пятый человек погиб за день в Белгородской области, в этот раз — из-за атаки дрона

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Мирный житель погиб в результате атаки дрона-камикадзе на Грайворонский горокруг. Трагедия произошла в Горьковском.
Кроме того, два человека пострадали. Мужчина в Горьковском получил проникающие осколочные ранения тела и ног. У женщины, пострадавшей при обстреле Головчино, — черепно-мозговая травма. Сейчас пациенты находятся в горбольнице № 2 Белгорода.
В Грайвороне в результате прямого попадания снаряда вспыхнули два дома и авто. Кроме того, разрушения есть в 11 частных домах. Повреждены две машины.
В селе Гора-Подол разрушения выявили в пяти частных домах, в Горьковском — в четырёх, а также в нескольких хозпостройках, в Головчино — в двух домах. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что в Ракитянском районе обнаружили взрывоопасный предмет. Из-за этого жителей одного из сёл на время эвакуируют, пока на месте ЧП будут работать сапёры.