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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

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Рисунок нейросети

Третий обстрел за сутки: Белгород снова фиксирует разрушения после огня ВСУ

18 марта 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети

ВСУ в третий раз за сутки ударили по Белгороду, снова есть разрушения

ВСУ в третий раз за сутки обстреляли Белгород из РСЗО. Жители города опять наблюдают разрушения: предварительно, очередной прилёт пришёлся в район Крейды.
Сюжет
Обстрел

С раннего утра ВСУ наносят планомерные удары по жилым секторам Белгорода. С 8 часов утра произошёл уже третий обстрел города. В этот раз, со слов очевидцев, прилетело в район Крейды. В СМИ публикуют кадры дыма над городом:

Видео: Bel.ru

Сообщают о разрушениях на улице Макаренко: предварительно, есть повреждения в автосервисе. Также могло пострадать знание «Пятёрочки». На место приехали скорая и пожарные.

Со слов жителей Разумного, с неба в Белгородском районе посыпались осколки. А на улице Попова упал, судя по всему, разгонный блок ПВО — в паре метров от места, где два года назад упали забравшие жизнь четырёх людей осколки «Точки-У».

Фото: соцсети

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Из-за наличия скорых можно предположить, что ранения всё же есть.

ВСУ «любят троицу»: Белгород в третий раз за день попал под обстрел
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