Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
С раннего утра ВСУ наносят планомерные удары по жилым секторам Белгорода. С 8 часов утра произошёл уже третий обстрел города. В этот раз, со слов очевидцев, прилетело в район Крейды. В СМИ публикуют кадры дыма над городом:
Сообщают о разрушениях на улице Макаренко: предварительно, есть повреждения в автосервисе. Также могло пострадать знание «Пятёрочки». На место приехали скорая и пожарные.
Со слов жителей Разумного, с неба в Белгородском районе посыпались осколки. А на улице Попова упал, судя по всему, разгонный блок ПВО — в паре метров от места, где два года назад упали забравшие жизнь четырёх людей осколки «Точки-У».
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Из-за наличия скорых можно предположить, что ранения всё же есть.