ВСУ «любят троицу»: Белгород в третий раз за день попал под обстрел

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В 15:30 над Белгородом и районом снова раздались взрывы — это был уже третий обстрел областного центра и пригородов с утра 18 марта.
В городе и районе объявили ракетную опасность, работала система противовоздушной обороны. О последствиях на земле и возможных пострадавших на момент публикации подтверждённой информации нет.
Напомним, от взрывов во время утреннего обстрела пострадали два человека. Спустя три часа снаряд прилетел в дом в селе Никольское Белгородского района. Подтверждено двое убитых, есть раненые, в том числе девочка.