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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

ВСУ обстреляли Белгород третий раз за день

ВСУ «любят троицу»: Белгород в третий раз за день попал под обстрел

18 марта 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Белгород третий раз за день

В областном центре и в Белгородском районе раздались взрывы, объявили ракетную опасность.

В 15:30 над Белгородом и районом снова раздались взрывы — это был уже третий обстрел областного центра и пригородов с утра 18 марта.

В городе и районе объявили ракетную опасность, работала система противовоздушной обороны. О последствиях на земле и возможных пострадавших на момент публикации подтверждённой информации нет.

Напомним, от взрывов во время утреннего обстрела пострадали два человека. Спустя три часа снаряд прилетел в дом в селе Никольское Белгородского района. Подтверждено двое убитых, есть раненые, в том числе девочка.

Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ
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