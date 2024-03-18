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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Разрушенный обстрелом дом

Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку

18 марта 2024, 10:33
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Разрушенный обстрелом дом

Две белгородки остаются под завалами разрушенного обстрелом дома

В Никольском в результате прилёта разрушен жилой дом. Спасатели достали из-под завалов девочку, её доставили в больницу. При этом ещё две женщины могут находиться под обломками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё три человека пострадали.

Из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома спасатели достали маленькую девочку. Её передали врачам детской областной больницы. Сообщается, что у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма и переломы.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Предположительно, под завалами остаются ещё две женщины.

Пострадали три человека. Один мужчина помогал доставать ребёнка из-под завалов и отравился угарным газом. Второй получил лёгкие осколочные ранения и ушибы ноги. У третьего — баротравма. Помощь пострадавшим оказали на месте.

Кроме того, сообщалось, что два человека погибли. Речь о мужчине и о 17-летнем парне.

Помимо уже разрушенного, в Никольском повреждены ещё четыре дома. Информация уточняется.

Напомним, что взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались около 11:30. Это вторая атака ВСУ за день. В результате первой в Белгороде пострадали два человека.

Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ
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