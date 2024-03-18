Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку

Две белгородки остаются под завалами разрушенного обстрелом дома

В Никольском в результате прилёта разрушен жилой дом. Спасатели достали из-под завалов девочку, её доставили в больницу. При этом ещё две женщины могут находиться под обломками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё три человека пострадали.