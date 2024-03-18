Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома спасатели достали маленькую девочку. Её передали врачам детской областной больницы. Сообщается, что у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма и переломы.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Предположительно, под завалами остаются ещё две женщины.
Пострадали три человека. Один мужчина помогал доставать ребёнка из-под завалов и отравился угарным газом. Второй получил лёгкие осколочные ранения и ушибы ноги. У третьего — баротравма. Помощь пострадавшим оказали на месте.
Кроме того, сообщалось, что два человека погибли. Речь о мужчине и о 17-летнем парне.
Помимо уже разрушенного, в Никольском повреждены ещё четыре дома. Информация уточняется.
Напомним, что взрывы в Белгороде и Белгородском районе раздались около 11:30. Это вторая атака ВСУ за день. В результате первой в Белгороде пострадали два человека.