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Дым над Белгородским районом после взрывов

Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым

18 марта 2024, 08:47
Фото: «БелПлюс»
Дым над Белгородским районом после взрывов

Очевидцы сообщили о дыме после взрывов в Белгородском районе

В столице региона и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность. Очевидцы в Сети пишут, что после взрывов в небе над районом появился дым. Некоторые источники сообщают о возможном попадании в жилой дом.

В Белгороде и Белгородском районе второй за день, 18 марта, вновь объявили ракетную опасность. Раздалось несколько взрывов.

В Сети появились кадры с чёрным дымом. Очевидцы утверждают, что он появился после взрывов. Некоторые источники пишут о возможном прилёте в жилой дом.

Официальной информации пока не было.

Громко в Белгороде и Белгородском районе было также около 08:30 утра 18 марта. ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».

Число пострадавших увеличилось до двух человек. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Второй пострадавший с непроникающим ранением сам обратился за помощью медиков, но от госпитализации отказался. Разрушения есть и в Белгороде, и в Белгородском районе.

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