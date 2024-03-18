Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Белгороде и Белгородском районе второй за день, 18 марта, вновь объявили ракетную опасность. Раздалось несколько взрывов.
В Сети появились кадры с чёрным дымом. Очевидцы утверждают, что он появился после взрывов. Некоторые источники пишут о возможном прилёте в жилой дом.
Официальной информации пока не было.
Громко в Белгороде и Белгородском районе было также около 08:30 утра 18 марта. ВСУ вновь атаковали регион из РСЗО «Вампир».
Число пострадавших увеличилось до двух человек. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Второй пострадавший с непроникающим ранением сам обратился за помощью медиков, но от госпитализации отказался. Разрушения есть и в Белгороде, и в Белгородском районе.