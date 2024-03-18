Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым

Число пострадавших увеличилось до двух человек. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Второй пострадавший с непроникающим ранением сам обратился за помощью медиков, но от госпитализации отказался. Разрушения есть и в Белгороде, и в Белгородском районе.