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В Белгороде опровергли фейк о туче с аммиаком над городом после взрыва

Туча с аммиаком поднялась над Белгородом после взрыва: создатели фейков не унимаются

16 марта 2024, 20:30

В Белгороде опровергли фейк о туче с аммиаком над городом после взрыва

16 марта областной центр снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ. После стали распространять фейк об облаке с аммиаком над городом.

По соцсетям в субботу после обстрела Белгорода стали распространять картинку с облаком оранжевого цвета, которое якобы распространяется в небе над областным центром.

Эта информация — фейк. А фотография сделана в 2022 году в ЛНР, когда ВСУ подорвало цистерны с азотной кислотой в Луганской народной республике.

В последние дни Белгород стал целью для атак не только с помощью ракет, беспилотников и систем залпового огня, но и для атак информационных. Ещё 12 марта журналисты делали подборку основных фейков о Белгородской области. Но и в последующие дни поток ложной информации о регионе не прекращался. В том числе это касалось и начавшихся выборов президента России.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Фейки#СВО#Обстрел ВСУ#Облако аммиака
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