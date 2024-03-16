Туча с аммиаком поднялась над Белгородом после взрыва: создатели фейков не унимаются

В последние дни Белгород стал целью для атак не только с помощью ракет, беспилотников и систем залпового огня, но и для атак информационных. Ещё 12 марта журналисты делали подборку основных фейков о Белгородской области. Но и в последующие дни поток ложной информации о регионе не прекращался. В том числе это касалось и начавшихся выборов президента России.