Туча с аммиаком поднялась над Белгородом после взрыва: создатели фейков не унимаются

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
По соцсетям в субботу после обстрела Белгорода стали распространять картинку с облаком оранжевого цвета, которое якобы распространяется в небе над областным центром.
Эта информация — фейк. А фотография сделана в 2022 году в ЛНР, когда ВСУ подорвало цистерны с азотной кислотой в Луганской народной республике.
В последние дни Белгород стал целью для атак не только с помощью ракет, беспилотников и систем залпового огня, но и для атак информационных. Ещё 12 марта журналисты делали подборку основных фейков о Белгородской области. Но и в последующие дни поток ложной информации о регионе не прекращался. В том числе это касалось и начавшихся выборов президента России.