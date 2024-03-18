Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
18 марта около 11:30 прогремело несколько взрывов. Стало известно о попадании в жилой дом в результате обстрела. Трагедия произошла в Никольском Белгородского района.
В Сети ранее появились кадры с места происшествия. На фото было видно разрушенный жилой дом. На месте работали спасатели.
Известно, что погибли два человека. В результате прямого попадания в дом ещё до приезда скорой помощи скончались 17-летний парень, а также мужчина.
Кроме того, сообщалось, что после обстрела в Белгородском районе обнаружили немало опасных находок — речь идёт о неразорвавшихся кассетных боеприпасах.
Это уже вторая атака на Белгородский район с утра 18 марта. В результате утреннего обстрела повреждены пять частных домов в Октябрьском, четыре дома — в Разумном. Помимо этого, задело семь машин.
После утренней атаки в Белгороде, напомним, пострадали два человека.