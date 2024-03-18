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Скорая помощь

Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ

18 марта 2024, 10:19
Фото: 1MI
Скорая помощь
Взрывы прогремели около 11:30, слышно их было и в Белгороде. Спустя время в Сети появились кадры, на которых был виден разрушенный жилой дом. Подробнее о трагедии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

18 марта около 11:30 прогремело несколько взрывов. Стало известно о попадании в жилой дом в результате обстрела. Трагедия произошла в Никольском Белгородского района.

В Сети ранее появились кадры с места происшествия. На фото было видно разрушенный жилой дом. На месте работали спасатели.

Известно, что погибли два человека. В результате прямого попадания в дом ещё до приезда скорой помощи скончались 17-летний парень, а также мужчина.

Кроме того, сообщалось, что после обстрела в Белгородском районе обнаружили немало опасных находок — речь идёт о неразорвавшихся кассетных боеприпасах.

Это уже вторая атака на Белгородский район с утра 18 марта. В результате утреннего обстрела повреждены пять частных домов в Октябрьском, четыре дома — в Разумном. Помимо этого, задело семь машин.

После утренней атаки в Белгороде, напомним, пострадали два человека.

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