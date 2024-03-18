Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ

Взрывы прогремели около 11:30, слышно их было и в Белгороде. Спустя время в Сети появились кадры, на которых был виден разрушенный жилой дом. Подробнее о трагедии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

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