«Фонарь»: мужчина погиб во время субботнего обстрела Белгорода

СМИ и очевидцы сообщают, что мужчина ехал утром 16 марта за рулём грузовика в районе педколледжа. Во время обстрела его убило. Управляемый погибшим автомобиль врезался в автобус, но люди там не пострадали. Предположительное место трагедии попало на видео.