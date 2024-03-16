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«Фонарь»: мужчина погиб во время субботнего обстрела Белгорода

«Фонарь»: мужчина погиб во время субботнего обстрела Белгорода

16 марта 2024, 06:11
Фото: 1MI
Белгородец за рулём автомобиля погиб утром 16 марта в Белгороде — об этом сообщают СМИ и очевидцы. Официального комментария на момент публикации не было.
Сюжет
Пожар

СМИ и очевидцы сообщают, что мужчина ехал утром 16 марта за рулём грузовика в районе педколледжа. Во время обстрела его убило. Управляемый погибшим автомобиль врезался в автобус, но люди там не пострадали. Предположительное место трагедии попало на видео.

По сведениям Минобороны, сегодня утром над Белгородской областью сбили восемь снарядов РСЗО Vampire. Данные о разрушениях уточняются. Известно, что один из осколков снаряда попал на стоянку возле педколледжа. Из-за взрыва загорелся автомобиль. Известно о разрушениях в черте города и Белгородского района: их масштаб уточняется.

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