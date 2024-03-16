«Фонарь»: мужчина погиб во время субботнего обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
СМИ и очевидцы сообщают, что мужчина ехал утром 16 марта за рулём грузовика в районе педколледжа. Во время обстрела его убило. Управляемый погибшим автомобиль врезался в автобус, но люди там не пострадали. Предположительное место трагедии попало на видео.
По сведениям Минобороны, сегодня утром над Белгородской областью сбили восемь снарядов РСЗО Vampire. Данные о разрушениях уточняются. Известно, что один из осколков снаряда попал на стоянку возле педколледжа. Из-за взрыва загорелся автомобиль. Известно о разрушениях в черте города и Белгородского района: их масштаб уточняется.