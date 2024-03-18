Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Сети публикуют кадры вероятного прилёта в Белгородском районе. В результате обстрела ВСУ полностью разрушен жилой дом.
Сообщается, что происшествие случилось в Никольском. Также местные Telegram-каналы пишут, что под завалами могут находиться люди.
Ранее очевидцы сообщили о чёрном дыме после взрывов под Белгородом. Тогда же появилась информация о возможном прилёте в жилой дом. Официальной информации на этот счёт пока не было.
Напомним, сегодня утром под обстрел ВСУ попал и областной центр. В результате атаки пострадали два человека. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза. Его госпитализировали. Второй пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки.