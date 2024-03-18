Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Последствия прилёта

Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом

18 марта 2024, 09:13
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Последствия прилёта

В результате прилёта в Белгородском районе полностью разрушен жилой дом

Основной удар при повторной атаке принял на себя, судя по всему, Белгородский район. В результате прилёта полностью разрушен жилой дом. Кадры появились в Сети.

В Сети публикуют кадры вероятного прилёта в Белгородском районе. В результате обстрела ВСУ полностью разрушен жилой дом.

Сообщается, что происшествие случилось в Никольском. Также местные Telegram-каналы пишут, что под завалами могут находиться люди.

Ранее очевидцы сообщили о чёрном дыме после взрывов под Белгородом. Тогда же появилась информация о возможном прилёте в жилой дом. Официальной информации на этот счёт пока не было.

Напомним, сегодня утром под обстрел ВСУ попал и областной центр. В результате атаки пострадали два человека. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза. Его госпитализировали. Второй пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки.

Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилётаПоследствия прилёта
Последствия прилёта
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дымВсё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывовОчередные взрывы в Белгороде. В городе и районе объявили ракетную опасность
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Никольское#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым
Сегодня, 08:47
Власти рассказали, что произошло в эвакуированных школах в Белгородской области
Сегодня, 08:51
До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо
Сегодня, 06:37
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21
В Минобороны рассказали, из чего в этот раз ВСУ с опозданием ударили по Белгороду
Сегодня, 06:43