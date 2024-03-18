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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

В Белгороде после очередного обстрела ВСУ зафиксировали новые разрушения

Очередной обстрел Белгорода ВСУ: что известно о последствиях?

18 марта 2024, 06:11
Фото: соцсети

В Белгороде после очередного обстрела ВСУ зафиксировали новые разрушения

18 марта примерно в 8:35 Белгород в очередной раз обстреляли ВСУ. Предварительно известно о разрушениях: в одном из автобусов выбило стёкла, пострадали дома и автомобили. Фото и видео делятся очевидцы.

Примерно в 8:35 Белгород в очередной раз подвергся массированной атаке ВСУ. Судя по всему, били как и прежде — из РСЗО со стороны Волчанска. Громкие звуки взрывов и работы ПВО попали на камеру:

Видео: Bel.ru

Предварительно, разрушения зафиксировали в районе Крейды и Старого города. Судя по фото в Сети, пострадало здание, несколько автомобилей и автобус.

Фото: соцсети

Момент прилёта попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: соцсети

Уже известно об одном пострадавшем. О нём заявил мэр Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании.

Продолжаем следить за ситуацией.

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