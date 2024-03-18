Очередной обстрел Белгорода ВСУ: что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Примерно в 8:35 Белгород в очередной раз подвергся массированной атаке ВСУ. Судя по всему, били как и прежде — из РСЗО со стороны Волчанска. Громкие звуки взрывов и работы ПВО попали на камеру:
Предварительно, разрушения зафиксировали в районе Крейды и Старого города. Судя по фото в Сети, пострадало здание, несколько автомобилей и автобус.
Момент прилёта попал на камеры видеонаблюдения.
Уже известно об одном пострадавшем. О нём заявил мэр Белгорода Валентин Демидов на оперативном совещании.
Продолжаем следить за ситуацией.