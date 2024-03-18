Число пострадавших при утренней атаке на Белгород увеличилось, есть разрушения

Также после отражения воздушной атаки в областном центре и районе были зафиксированы различные разрушения. В Белгороде повреждения выявили в 11 частных домах, трёх квартирах в трёх МКД, семи хозсубъектах. Также повреждены 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозпостройки, два предприятия и гараж.