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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Последствия обстрела города

Число пострадавших при утренней атаке на Белгород увеличилось, есть разрушения

18 марта 2024, 09:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела города

Гладков рассказал подробности об утреннем обстреле Белгорода

По предварительным данным, пострадали два человека. Различные разрушения выявили в Белгороде, а также в двух населённых пунктах Белгородского района. О последствиях обстрела рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня утром, 18 марта, над Белгородом и районом система ПВО отразила воздушную атаку со стороны ВСУ. По предварительным данным, ранены два человека. У одного местного жителя минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Скорая отвезла пострадавшего в областную больницу.

Ещё один пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки. Он сам обратился за помощью в больницу. Ему оказали всю необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Также после отражения воздушной атаки в областном центре и районе были зафиксированы различные разрушения. В Белгороде повреждения выявили в 11 частных домах, трёх квартирах в трёх МКД, семи хозсубъектах. Также повреждены 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозпостройки, два предприятия и гараж.

Кроме того, в городе повреждён один из объектов теплоносителя. Сейчас министр ЖКХ области вместе со специалистами находятся на месте и занимаются восстановлением теплоснабжения. Специалисты определяют места и серьёзность порывов.

Помимо этого, в посёлке Октябрьский Белгородского района в пяти частных домах посечены кровля, фасады и заборы, а также выбиты окна. Повреждена одна хозпостройка. В Разумном в четырёх домах осколками посекло кровлю. Также есть повреждения в семи машинах.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, что утром над областью система ПВО сбила 10 снарядов РСЗО «Вампир».

Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела городаПоследствия обстрела города
Последствия обстрела города
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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