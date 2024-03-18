Число пострадавших при утренней атаке на Белгород увеличилось, есть разрушения

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сегодня утром, 18 марта, над Белгородом и районом система ПВО отразила воздушную атаку со стороны ВСУ. По предварительным данным, ранены два человека. У одного местного жителя минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Скорая отвезла пострадавшего в областную больницу.
Ещё один пострадавший получил непроникающее ранение брюшной стенки. Он сам обратился за помощью в больницу. Ему оказали всю необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Также после отражения воздушной атаки в областном центре и районе были зафиксированы различные разрушения. В Белгороде повреждения выявили в 11 частных домах, трёх квартирах в трёх МКД, семи хозсубъектах. Также повреждены 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозпостройки, два предприятия и гараж.
Кроме того, в городе повреждён один из объектов теплоносителя. Сейчас министр ЖКХ области вместе со специалистами находятся на месте и занимаются восстановлением теплоснабжения. Специалисты определяют места и серьёзность порывов.
Помимо этого, в посёлке Октябрьский Белгородского района в пяти частных домах посечены кровля, фасады и заборы, а также выбиты окна. Повреждена одна хозпостройка. В Разумном в четырёх домах осколками посекло кровлю. Также есть повреждения в семи машинах.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, что утром над областью система ПВО сбила 10 снарядов РСЗО «Вампир».