Десять домов и два авто пострадали при обстреле ВСУ в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
ВСУ обстреляли село Головчино в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадавших нет. В населённом пункте зафиксировали разрушения.
Повреждены десять частных домов. Пострадали два автомобиля, один из них полностью сгорел после попадания снаряда. На месте работают оперативные и аварийные службы. Обход территории продолжается.
Ранее в Минобороны сообщили подробности атаки ВСУ на Белгородскую область. Над территорией региона уничтожили 11 снарядов. Противник ударил снарядами из РСЗО «Вампир», «Град» и «Ольха».
Один из прилётов пришёлся на жилой дом в Никольском. Погибли два человека — мужчина и 17-летний подросток. Пострадали ещё четверо. При утренней атаке ВСУ ранения получили два человека.