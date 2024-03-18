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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Последствия обстрела в Головчино

Десять домов и два авто пострадали при обстреле ВСУ в белгородском приграничье

18 марта 2024, 11:49
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела в Головчино

Под огонь ВСУ попало Головчино в Белгородской области

Противник обстрелял село Головчино в Грайворонском горокруге. Пострадавших нет. В населённом пункте зафиксированы разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Головчино в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадавших нет. В населённом пункте зафиксировали разрушения.

Повреждены десять частных домов. Пострадали два автомобиля, один из них полностью сгорел после попадания снаряда. На месте работают оперативные и аварийные службы. Обход территории продолжается.

Ранее в Минобороны сообщили подробности атаки ВСУ на Белгородскую область. Над территорией региона уничтожили 11 снарядов. Противник ударил снарядами из РСЗО «Вампир», «Град» и «Ольха».

Один из прилётов пришёлся на жилой дом в Никольском. Погибли два человека — мужчина и 17-летний подросток. Пострадали ещё четверо. При утренней атаке ВСУ ранения получили два человека.

Последствия обстрела в ГоловчиноПоследствия обстрела в Головчино
Последствия обстрела в Головчино
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ
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