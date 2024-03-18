Не только «вампиром»: ВСУ за 15 минут ударили по Белгородчине из трёх РСЗО

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
ВСУ за 15 минут ударили по Белгородской области из трёх реактивных систем залпового огня: «Вампир», «Ольха» и «Град». Атаки происходили с 11:30 до 11:45.
Всего в небе над регионом уничтожено 11 снарядов: восемь из РСЗО «Вампир», два — из «Ольхи», один — из «Града».
В указанный период в Белгородском районе было попадание в жилой дом в Никольском. В результате погибли два человека — мужчина и 17-летний подросток. Ещё четверо пострадали. В их числе — маленькая девочка, которую спасатели достали из-под завалов. Ребёнка передали врачам. Кроме того, под завалами, предположительно, могут находиться две женщины.
Из РСЗО «Вампир» Белгород и Белгородский район также атаковали утром 18 марта. Уничтожено десять снарядов. Пострадали два человека.