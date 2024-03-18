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В Минобороны сообщили подробности новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Не только «вампиром»: ВСУ за 15 минут ударили по Белгородчине из трёх РСЗО

18 марта 2024, 11:39
Фото: 1MI

В Минобороны сообщили подробности новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Всего над регионом за 15 минут уничтожено 11 снарядов. ВСУ били по региону из трёх реактивных систем залпового огня. Подробности сообщает Минобороны РФ. Напомним, что в результате атак погибли два человека, пострадали четверо, а, предположительно, двое остаются под завалами.

ВСУ за 15 минут ударили по Белгородской области из трёх реактивных систем залпового огня: «Вампир», «Ольха» и «Град». Атаки происходили с 11:30 до 11:45.

Всего в небе над регионом уничтожено 11 снарядов: восемь из РСЗО «Вампир», два — из «Ольхи», один — из «Града».

В указанный период в Белгородском районе было попадание в жилой дом в Никольском. В результате погибли два человека — мужчина и 17-летний подросток. Ещё четверо пострадали. В их числе — маленькая девочка, которую спасатели достали из-под завалов. Ребёнка передали врачам. Кроме того, под завалами, предположительно, могут находиться две женщины.

Из РСЗО «Вампир» Белгород и Белгородский район также атаковали утром 18 марта. Уничтожено десять снарядов. Пострадали два человека.

Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку
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