Не только «вампиром»: ВСУ за 15 минут ударили по Белгородчине из трёх РСЗО

В указанный период в Белгородском районе было попадание в жилой дом в Никольском. В результате погибли два человека — мужчина и 17-летний подросток. Ещё четверо пострадали. В их числе — маленькая девочка, которую спасатели достали из-под завалов. Ребёнка передали врачам. Кроме того, под завалами, предположительно, могут находиться две женщины.