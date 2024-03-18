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Белгородские росгвардейцы помогли с уничтожением РСЗО в Харьковской области

Готовящегося обстрелять Белгород «вампира» уничтожили в Харьковской области

18 марта 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские росгвардейцы помогли с уничтожением РСЗО в Харьковской области

Силовики обнаружили и обеспечили поражение установки, которая могла нанести очередной удар по городу. РСЗО получила критические повреждения, а расчёт частично уничтожили, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В белгородском управлении Росгвардии сообщили об уничтожении очередного «вампира», готовящего обстрел Белгорода. Спецназ ведомства обнаружил и обеспечил поражение реактивной системы залпового огня Vampire на территории Харьковской области.

Спецназовцы обнаружили расчёт и установку ВСУ, которая готовилась к очередной атаке на город. Координаты с местоположения противника оперативно передали в Минобороны для последующего огневого поражения РСЗО.

После ракетного удара ВС РФ установка получила критические повреждения и была выведена из строя. Расчёт частично уничтожен и ранен.

Утром 18 марта Белгород попал под очередной обстрел ВСУ. В результате атаки пострадал один человек. Повреждения получили один автомобиль, хозсубъект и жилой дом, а также автобус.

Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода
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#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Новости Белгорода#Спецназ#Харьковская область#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#РСЗО Vampire
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