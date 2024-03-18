Готовящегося обстрелять Белгород «вампира» уничтожили в Харьковской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В белгородском управлении Росгвардии сообщили об уничтожении очередного «вампира», готовящего обстрел Белгорода. Спецназ ведомства обнаружил и обеспечил поражение реактивной системы залпового огня Vampire на территории Харьковской области.
Спецназовцы обнаружили расчёт и установку ВСУ, которая готовилась к очередной атаке на город. Координаты с местоположения противника оперативно передали в Минобороны для последующего огневого поражения РСЗО.
После ракетного удара ВС РФ установка получила критические повреждения и была выведена из строя. Расчёт частично уничтожен и ранен.
Утром 18 марта Белгород попал под очередной обстрел ВСУ. В результате атаки пострадал один человек. Повреждения получили один автомобиль, хозсубъект и жилой дом, а также автобус.