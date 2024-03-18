Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Обстрел

В Минобороны рассказали, из чего в этот раз ВСУ с опозданием ударили по Белгороду

18 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
Обстрел

ПВО уничтожила 10 снарядов РСЗО в Белгородской области

В этот раз противник ударил по городу с небольшим опозданием. Били по столице региона из той же установки. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

ВСУ утром 18 марта атаковали Белгород. В этот раз, по сравнению с предыдущими днями, удар пришёлся с небольшим опозданием. Первые взрывы над городом раздались около 08:30 вместо уже привычных восьми часов утра.

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ вновь ударили по региону из РСЗО RM-70 «Вампир». Всего уничтожено 10 реактивных снарядов.

В результате атаки есть пострадавший, его госпитализировали. Повреждены автобус, автомобиль, хозсубъект и жилой дом.

Напомним, что в городе ранее действовала ракетная опасность. Сейчас объявлен отбой.

Один пострадавший и повреждённый автобус: последствия утреннего обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Очередной обстрел Белгорода ВСУ: что известно о последствиях?Выборы закончились, обстрелы нет: Белгород снова под огнём ВСУПод обстрел ВСУ попал ещё один район Белгородской области: пострадали два человека
#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#РСЗО#Вампир
Подпишитесь
Над Белгородом и Белгородским районом второй за день прогремели взрывы, виден дым
Сегодня, 08:47
Власти рассказали, что произошло в эвакуированных школах в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом
Сегодня, 09:13
До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо
Сегодня, 06:37
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21