В Минобороны рассказали, из чего в этот раз ВСУ с опозданием ударили по Белгороду

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
ВСУ утром 18 марта атаковали Белгород. В этот раз, по сравнению с предыдущими днями, удар пришёлся с небольшим опозданием. Первые взрывы над городом раздались около 08:30 вместо уже привычных восьми часов утра.
Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ вновь ударили по региону из РСЗО RM-70 «Вампир». Всего уничтожено 10 реактивных снарядов.
В результате атаки есть пострадавший, его госпитализировали. Повреждены автобус, автомобиль, хозсубъект и жилой дом.
Напомним, что в городе ранее действовала ракетная опасность. Сейчас объявлен отбой.