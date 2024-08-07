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Град

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Август
Прятать зонтики ещё рано: что преподнесёт белгородцам погода завтра?
Непогода задержится в регионе. Завтра в Белгородской области ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. В некоторых районах днём могут пройти грозы с градом. Ветер усилится до 13 м/с, а местами — до 17 м/с, предупреждает МЧС.
7 августа, 12:25
Сильный ветер, дождь с грозой и град: в Белгородскую область возвращается непогода
6 августа, 14:05
Июль
Погода сильно изменится: штормовое предупреждение объявили в Белгородской области
18 июля, 12:03
Песчаная буря накрыла Белгородскую область: местные жители делятся кадрами непогоды
Град, поваленные ветром деревья, сорванные с крыш железные настилы и выбитые окна — последствия разыгравшейся стихии в Старом Осколе, о которых активно рассказывают жители города в социальных сетях.
14 июля, 12:15
В приграничье мощный ливень с градом уничтожил посевы урожая
5 июля, 14:14
«Чудом остались живы». Житель Грайворона показал снаряд «Града», прилетевший в дом
4 июля, 14:58
Июнь
Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область
В четверг, 20 июня, в Белгородской области ожидаются грозы, местами ливень и град. Прогноз погоды публикует региональное управление МЧС России.
19 июня, 13:15
В первый рабочий день белгородцам обещают грозы, дожди и град
Синоптики предупреждают белгородцев: в начале недели 17 июня местами может быть град, грозы и кратковременные дожди.
16 июня, 12:06
Погода испортит настроение белгородцам в выходные
14 июня, 16:09
Погода не даст белгородцам провести выходной в День России на природе
В праздничный день в регионе будет царить непогода, если верить прогнозу МЧС. При грозах порывы ветра достигнут 20 м/с. В отдельных районах ожидается град.
11 июня, 12:28
Пока на Белгородчину надвигается непогода, стихия уже обрушилась на ЦФО
Град побил огороды в нескольких районах региона, некоторые местные жители заработали синяки, пишут «Брянские новости».
6 июня, 14:02
Синоптики предупреждают белгородцев об опасной погоде из-за ветра, грозы и града
6 июня, 12:00
Сильный ветер и град обрушатся на Белгородскую область
5 июня, 12:02
Ливни, грозы, град и сильный ветер накроют Белгородскую область
4 июня, 14:02
Май
«Вампир» и четыре «Града» уничтожили под Харьковом за сутки
28 мая, 13:10
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
22 мая, 07:17
Апрель
Дома, квартира и машина белгородцев повреждены после воздушной атаки ВСУ
30 апреля, 07:13
«Интеллигент» рассказал об уничтожении украинского «Града» у белгородской границы
В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении бойцов и техники противника, расположенных в граничащем с Белгородской областью районе Украины. Артиллеристы используют боевые расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», сообщает «Звезда».
1 апреля, 09:41
Март
Атаки были не только ночью: ВСУ обстреляли Белгородскую область утром из «Града»
26 марта, 06:27
Не только «вампиром»: ВСУ за 15 минут ударили по Белгородчине из трёх РСЗО
18 марта, 11:39

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