Жителей белгородского села эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Взрывоопасный предмет нашли в селе Введенская Готня в Ракитянском районе. Из-за этого часть жителей придётся эвакуировать.
Автобусы подадут завтра, 19 марта, в 07:30. Жителей села перевезут на время в Ракитное. Их разместят в местном Дворце культуры. Селян обещают обеспечить питанием. По словам губернатора, жителей о временной эвакуации уже предупредили.
Взрывоопасный предмет планируют извлекать завтра. После этого опасную находку перенаправят на полигон для последующего уничтожения.
Напомним, что в Белгороде тем временем за сегодняшний день четыре раза прогремели взрывы. В городе и в Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Всего за сутки пострадали четыре человека в Белгороде, ещё четверо — в Белгородском районе. Кроме того, погибли четыре человека — члены одной семьи.