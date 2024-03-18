Жителей белгородского села эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

Напомним, что в Белгороде тем временем за сегодняшний день четыре раза прогремели взрывы. В городе и в Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Всего за сутки пострадали четыре человека в Белгороде, ещё четверо — в Белгородском районе. Кроме того, погибли четыре человека — члены одной семьи.