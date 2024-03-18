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Люди в автобусе

Жителей белгородского села эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

18 марта 2024, 18:10
Фото: 1MI
Люди в автобусе

В белгородском селе нашли взрывоопасный предмет

Извлекать его начнут завтра. С раннего утра жителей села на время перевезут в Ракитное. Автобусы подадут в 07:30. Оставленные дома будут охранять, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

Взрывоопасный предмет нашли в селе Введенская Готня в Ракитянском районе. Из-за этого часть жителей придётся эвакуировать.

Автобусы подадут завтра, 19 марта, в 07:30. Жителей села перевезут на время в Ракитное. Их разместят в местном Дворце культуры. Селян обещают обеспечить питанием. По словам губернатора, жителей о временной эвакуации уже предупредили.

Взрывоопасный предмет планируют извлекать завтра. После этого опасную находку перенаправят на полигон для последующего уничтожения.

Напомним, что в Белгороде тем временем за сегодняшний день четыре раза прогремели взрывы. В городе и в Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Всего за сутки пострадали четыре человека в Белгороде, ещё четверо — в Белгородском районе. Кроме того, погибли четыре человека — члены одной семьи.

В результате прямого попадания снаряда в дом под Белгородом погибла семья
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#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Эвакуация#Взрывоопасный предмет#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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