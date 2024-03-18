Полицейский спас жизнь белгородцу, раненному в бедро во время обстрела

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В УМВД поделились подробностями истории о спасении белгородца, раненного во время массированного обстрела Грайворонского горокруга. Жизнь мужчине спас капитан полиции.
15 марта к оперативному дежурному ОМВД по округу за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что 48-летний мужчина получил ранение в бедро. Женщина наложила пострадавшему повязку, однако его требовалось срочно госпитализировать.
Капитан незамедлительно отреагировал на просьбу и вывез раненого из села на личном авто. Полицейский привёз белгородца в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь.
Напомним, 9-летнего белгородца, который закрыл собой маленькую сестру во время обстрела, хотят наградить. Мальчик спас малышку. Дети получили ранения, но трагических последствий удалось избежать.