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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Полицейский

Полицейский спас жизнь белгородцу, раненному в бедро во время обстрела

18 марта 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Полицейский

В белгородском приграничье полицейский спас жизнь мужчины

В Грайворонском горокруге во время массированного обстрела пострадал мирный житель. Капитан полиции на своём авто срочно увёз пострадавшего в больницу. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Обстрел

В УМВД поделились подробностями истории о спасении белгородца, раненного во время массированного обстрела Грайворонского горокруга. Жизнь мужчине спас капитан полиции.

15 марта к оперативному дежурному ОМВД по округу за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что 48-летний мужчина получил ранение в бедро. Женщина наложила пострадавшему повязку, однако его требовалось срочно госпитализировать.

Капитан незамедлительно отреагировал на просьбу и вывез раненого из села на личном авто. Полицейский привёз белгородца в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним, 9-летнего белгородца, который закрыл собой маленькую сестру во время обстрела, хотят наградить. Мальчик спас малышку. Дети получили ранения, но трагических последствий удалось избежать.

Юного белгородца, защитившего маленькую сестру от обстрела, хотят наградить
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#Белгородская область#Больница#Полиция#Спасение#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Обстрел#Приграничье#СВО
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