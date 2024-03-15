Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Утром 12 марта кот Ачи пришёл будить свою хозяйку и лёг у её головы. В это время начался обстрел: один из осколков прилетел в квартиру и попал Ачи в районе хвоста.
От грохота семья проснулась и увидела раненого кота, который случайно спас свою хозяйку от попадания снаряда ей в голову. Жительница Шебекино сразу отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. Органы остались целы, осколок достали, пушистого героя перебинтовали.
В настоящее время с котом всё хорошо: он продолжает посещать ветеринара для перевязок и сидит на специальной диете.
Напомним, что похожая история произошла в Шебекино в прошлом году. Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле. В момент атаки собака подбежала к человеку, тогда и произошёл взрыв, в результате которого пёс потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Ему установили протез, сейчас пёс учится заново ходить.