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Кот Ачи до ранения осколком

Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову

15 марта 2024, 08:10
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Кот Ачи до ранения осколком
Кот Ачи утром проголодался и пришёл будить свою хозяйку — лёг рядом с её головой. В этот момент прогремел взрыв: один из осколков попал коту в область хвоста — питомец уберёг белгородку от попадания осколка ей в голову, рассказали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

Утром 12 марта кот Ачи пришёл будить свою хозяйку и лёг у её головы. В это время начался обстрел: один из осколков прилетел в квартиру и попал Ачи в районе хвоста.

От грохота семья проснулась и увидела раненого кота, который случайно спас свою хозяйку от попадания снаряда ей в голову. Жительница Шебекино сразу отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. Органы остались целы, осколок достали, пушистого героя перебинтовали.

В настоящее время с котом всё хорошо: он продолжает посещать ветеринара для перевязок и сидит на специальной диете.

Напомним, что похожая история произошла в Шебекино в прошлом году. Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле. В момент атаки собака подбежала к человеку, тогда и произошёл взрыв, в результате которого пёс потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Ему установили протез, сейчас пёс учится заново ходить.

Осколки, попавшие в квартиру жителей ШебекиноОсколки, попавшие в квартиру жителей Шебекино
Осколки, попавшие в квартиру жителей ШебекиноОсколки, попавшие в квартиру жителей Шебекино
Раненый котРаненый кот
Раненый котРаненый кот
Осколки, попавшие в квартиру жителей Шебекино
Фото: Telegram-канал Baza
Пострадавшее от прилёта осколка окно
Видео: Telegram-канал Baza
Кот Ачи до ранения осколком
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Псу-герою Кубику из белгородского Шебекино сделали протез, он учится ходить
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