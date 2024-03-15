Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову

Напомним, что похожая история произошла в Шебекино в прошлом году. Собака по кличке Кубик спасла охранника при обстреле. В момент атаки собака подбежала к человеку, тогда и произошёл взрыв, в результате которого пёс потерял одну лапу, а вторую — травмировал. Ему установили протез, сейчас пёс учится заново ходить.