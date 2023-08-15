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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Очевидцы поделились подробностями об обстреле белгородской Новой Таволжанки

«Холодильник спас маме жизнь»: белгородка рассказала об обстреле приграничья

15 августа 2023, 11:55
Фото: 1MI

Очевидцы поделились подробностями об обстреле белгородской Новой Таволжанки

15 августа ВСУ в очередной раз обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Есть пострадавшие. Одна женщина чудом спаслась. Подробности сообщили в Telegram-канале «БелТру».
Сюжет
СВО

Белгородка рассказала, как холодильник спас жизнь её матери во время очередного обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Холодильник пробило осколком. В тот момент женщина сидела напротив.

Обстрел произошёл 15 августа. Изначально сообщалось о троих пострадавших, но информация не подтвердилась. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, известно лишь о двоих раненых.

Как оказалось, рядом с частным жилым домом разорвались три мины. Само здание рабочие восстанавливали после предыдущих обстрелов.

Пострадали двое — мужчина и женщина. Первого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное.

Фото: Telegram-канал «БелТру»
Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
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#Наталья Корявых#Холодильник#Спецоперация#СВО#Новая таволжанка#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Мины
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