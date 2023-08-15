«Холодильник спас маме жизнь»: белгородка рассказала об обстреле приграничья

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Белгородка рассказала, как холодильник спас жизнь её матери во время очередного обстрела Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Холодильник пробило осколком. В тот момент женщина сидела напротив.
Обстрел произошёл 15 августа. Изначально сообщалось о троих пострадавших, но информация не подтвердилась. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, известно лишь о двоих раненых.
Как оказалось, рядом с частным жилым домом разорвались три мины. Само здание рабочие восстанавливали после предыдущих обстрелов.
Пострадали двое — мужчина и женщина. Первого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное.