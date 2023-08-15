Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
15 августа под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Рядом с частным домом, который восстанавливали рабочие, разорвались три артиллерийские мины. Два человека пострадали.
У мужчины — осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. В тяжёлом состоянии его направили в горбольницу № 2.
У пострадавшей женщины — осколочные ранения. Её тоже госпитализировали. Состояние пациентки врачи ЦРБ оценивают как удовлетворительное.
Отметим, что в соцсетях ранее появилась информация о троих пострадавших. Однако она в итоге не подтвердилась.
Напомним, что при взрыве в Белгороде 13 августа пострадала 10-летняя девочка. Тогда беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Школьница гуляла возле дома, когда это произошло. Родители сами доставили её в больницу.