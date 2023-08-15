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Два человека пострадали из-за обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие

15 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI

Два человека пострадали из-за обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Происшествие случилось рядом с домом, в котором шли восстановительные работы. Ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

15 августа под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Рядом с частным домом, который восстанавливали рабочие, разорвались три артиллерийские мины. Два человека пострадали.

У мужчины — осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. В тяжёлом состоянии его направили в горбольницу № 2.

У пострадавшей женщины — осколочные ранения. Её тоже госпитализировали. Состояние пациентки врачи ЦРБ оценивают как удовлетворительное.

Отметим, что в соцсетях ранее появилась информация о троих пострадавших. Однако она в итоге не подтвердилась.

Напомним, что при взрыве в Белгороде 13 августа пострадала 10-летняя девочка. Тогда беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Школьница гуляла возле дома, когда это произошло. Родители сами доставили её в больницу.

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