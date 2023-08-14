Два человека пострадали, есть разрушения: последствия ЧП в Белгородской области

13 августа беспилотники атаковали шесть населённых пунктов в Белгородской области. Так, в Белгородском районе в Журавлёвке с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, один из этих дронов упал. В сёлах Ближнее, Соломино и Киселёво сбили по одному беспилотнику. Никто не пострадал.