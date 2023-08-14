Два человека пострадали, есть разрушения: последствия ЧП в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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13 августа беспилотники атаковали шесть населённых пунктов в Белгородской области. Так, в Белгородском районе в Журавлёвке с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, один из этих дронов упал. В сёлах Ближнее, Соломино и Киселёво сбили по одному беспилотнику. Никто не пострадал.
В Борисовском районе в Лозовой Рудке квадрокоптер также сбросил взрывное устройство. В Горьковском Грайворонского горокруга в тот же день сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
Помимо этого, продолжались обстрелы территорий. По Наумовке в Белгородском районе в минувшее воскресенье ударили из артиллерии. ВСУ также обстреляли сёла Заречье-Второе и Пороз в Грайворонском горокруге.
В Шебекинском горокруге по Шебекино выпустили два снаряда, по хуторам Балки и Панков — один и два миномётных снаряда соответственно. Село Середа обстреляли из миномёта и гранатомёта. Там насчитали восемь прилётов. Обошлось без последствий.
Пострадавшие есть в результате двух ЧП. В Белгороде из-за атаки беспилотника ранена 10-летняя девочка. Когда произошёл взрыв, девочка гуляла на улице. Врачи оценивают состояние юной пациентки как удовлетворительное.
Помимо этого, накануне пострадал житель Борисовки. Он получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Дома у мужчины взорвался неустановленный боеприпас, и это, предположительно, с прилётами не связано. Пока мужчина лечится в горбольнице №2 в Белгороде.
Напомним, что поздним вечером 13 августа Минобороны РФ сообщило об «очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации». Тогда беспилотники как минимум пятый раз пытались атаковать регион. Сработала ПВО.