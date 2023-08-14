Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В результате атаки украинского беспилотника 13 августа пострадала 10-летняя девочка. Об этом пишет РИА «Новости». По информации издания, в ближайшее время её прооперируют.
Вчера сообщалось, что пострадавших в результате атаки не было.
Беспилотник попал в многоэтажный дом на улице Есенина вечером 13 августа. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.
Утром 14 августа глава региона подтвердил, что причиной взрыва в Белгороде была именно атака беспилотника.