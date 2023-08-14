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Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде

Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде

14 августа 2023, 07:43
Фото: 1MI
О пострадавшем ребёнке пишет РИА «Новости». Как сообщили медики агентству, девочку в ближайшее время прооперируют.

В результате атаки украинского беспилотника 13 августа пострадала 10-летняя девочка. Об этом пишет РИА «Новости». По информации издания, в ближайшее время её прооперируют.

Беспилотник попал в многоэтажный дом на улице Есенина вечером 13 августа. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили пять квартир и 16 автомобилей.

Утром 14 августа глава региона подтвердил, что причиной взрыва в Белгороде была именно атака беспилотника.

Стало известно, когда восстановят пострадавший из-за взрыва БПЛА дом в Белгороде
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