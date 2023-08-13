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Published Сегодня, 20:36

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В Белгородской области сбили ещё один беспилотник

Пятая за день: Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

13 августа 2023, 20:36
Фото: Midjourney

В Белгородской области сбили ещё один беспилотник

ПВО сработала около десяти часов вечера. Где именно в регионе было громко, военное ведомство не уточнило.
Сюжет
Пво

В Белгородской области вновь сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это около 22:00.

В военном ведомстве назвали произошедшее «очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».

Где именно сработала ПВО, не уточняется. Известно, что пострадавших и разрушений нет.

За воскресенье, 13 августа, это уже пятая атака с применением беспилотников. Сообщалось, что первая произошла в районе четырёх часов утра. Вторую попытку ВСУ предприняли уже около 11:00.

После полудня в регионе зафиксировали третью атаку. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, был сбит беспилотник в Белгородском районе.

Вечером взрыв прогремел в Белгороде. Произошёл он в многоэтажке на улице Есенина. По предварительной версии, причиной взрыва была атака беспилотника. Обошлось без пострадавших. Повреждено пять квартир и 16 машин.

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