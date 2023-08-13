Пятая за день: Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
В Белгородской области вновь сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это около 22:00.
В военном ведомстве назвали произошедшее «очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации».
Где именно сработала ПВО, не уточняется. Известно, что пострадавших и разрушений нет.
За воскресенье, 13 августа, это уже пятая атака с применением беспилотников. Сообщалось, что первая произошла в районе четырёх часов утра. Вторую попытку ВСУ предприняли уже около 11:00.
После полудня в регионе зафиксировали третью атаку. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, был сбит беспилотник в Белгородском районе.
Вечером взрыв прогремел в Белгороде. Произошёл он в многоэтажке на улице Есенина. По предварительной версии, причиной взрыва была атака беспилотника. Обошлось без пострадавших. Повреждено пять квартир и 16 машин.