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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:41

Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки

14 августа 2023, 08:38

Гладков подтвердил информацию о раненной при взрыве в Белгороде девочке

Во время атаки беспилотника 10-летняя девочка гуляла возле дома. Родители сами доставили её в детскую областную больницу. Врачи оценивают состояние юной пациентки как удовлетворительное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона подтвердил информацию о пострадавшей при взрыве в Белгороде школьнице. Ранения получила 10-летняя девочка. Она находится в больнице.

Как стало известно, во время атаки беспилотника девочка гуляла возле дома. Раненого ребёнка родители сами доставили в приёмное отделение детской областной больницы.

У юной пациентки — инородное тело в проекции правого локтевого сустава, множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное.

РИА «Новости» ранее сообщало что ребёнка готовят к операции.

Взрыв в Белгороде прогремел вечером 13 августа. Как оказалось, беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Изначально сообщалось, что пострадавших не было.

Повреждения зафиксировали в пяти квартирах. В основном выбиты окна, пострадали кондиционеры, посечён фасад многоэтажки. Повреждены 16 машин и один хозобъект.

К восстановлению рабочие приступят после оформления заключения о техническом состоянии МКД.

Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде
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