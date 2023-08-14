Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:41
Глава региона подтвердил информацию о пострадавшей при взрыве в Белгороде школьнице. Ранения получила 10-летняя девочка. Она находится в больнице.
Как стало известно, во время атаки беспилотника девочка гуляла возле дома. Раненого ребёнка родители сами доставили в приёмное отделение детской областной больницы.
У юной пациентки — инородное тело в проекции правого локтевого сустава, множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное.
РИА «Новости» ранее сообщало что ребёнка готовят к операции.
Взрыв в Белгороде прогремел вечером 13 августа. Как оказалось, беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Изначально сообщалось, что пострадавших не было.
Повреждения зафиксировали в пяти квартирах. В основном выбиты окна, пострадали кондиционеры, посечён фасад многоэтажки. Повреждены 16 машин и один хозобъект.
К восстановлению рабочие приступят после оформления заключения о техническом состоянии МКД.