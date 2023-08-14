Число пострадавших в результате работы ПВО домов в Белгороде увеличилось до двух

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
14 августа в Белгородском районе сработала система ПВО. Обломки упали в частном секторе в Белгороде.
Изначально сообщалось о повреждениях в одном доме. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате работы ПВО упавшим обломком пробило кровлю частного жилого дома.
Уже вечером мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что повреждения зафиксированы в двух домах. В одном из них пробиты кровля и пол. В другом небольшие повреждения получила только кровля.
На месте работают оперативные службы и сотрудники управ. К восстановлению приступят после строительной экспертизы.
Напомним, что накануне при взрыве в Белгороде пострадал многоэтажный дом на улице Есенина. Повреждения зафиксировали в пяти квартирах и 16 автомобилях. Ранена 10-летняя девочка.