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Published Сегодня, 14:46

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Updated Сегодня, 14:49

Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде

Число пострадавших в результате работы ПВО домов в Белгороде увеличилось до двух

14 августа 2023, 14:46
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
В одном пробиты кровля и пол. В другом небольшие повреждения получила только крыша, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Пво

14 августа в Белгородском районе сработала система ПВО. Обломки упали в частном секторе в Белгороде.

Изначально сообщалось о повреждениях в одном доме. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате работы ПВО упавшим обломком пробило кровлю частного жилого дома.

Уже вечером мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что повреждения зафиксированы в двух домах. В одном из них пробиты кровля и пол. В другом небольшие повреждения получила только кровля.

На месте работают оперативные службы и сотрудники управ. К восстановлению приступят после строительной экспертизы.

Напомним, что накануне при взрыве в Белгороде пострадал многоэтажный дом на улице Есенина. Повреждения зафиксировали в пяти квартирах и 16 автомобилях. Ранена 10-летняя девочка.

Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
Повреждения домов в результате работы ПВО в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
После взрыва под Белгородом пробило кровлю дома
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