Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Пострадавшие при обстрелах белгородцы проходят реабилитацию в Сочи

Пострадавшие при обстрелах белгородцы проходят реабилитацию в Сочи

18 марта 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney
В здравницах курортного города организована реабилитация бойцов СВО и пострадавших мирных жителей. Подробности рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

В здравницах Сочи сейчас проходят реабилитацию пострадавшие мирные жители из Белгорода, семьи из новых регионов и участники боевых действий. В санатории «Фрунзе» отдыхают три семьи с детьми из Белгорода. Пострадавшим назначены оздоровительные процедуры и лечебная физкультура.

В санатории «Октябрьский» восстанавливаются два бойца из ЛНР. Бойцам назначены специальные процедуры, помогающие с восстановлением двигательной функции организма.

Как отмечает местная администрация, в прошлом году порядка 300 участников СВО прошли реабилитацию на бальнеологическом курорте «Мацеста». Врачи разработали специальную программу по восстановлению бойцов.

Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии
Узнать подробнее
Читайте также:
Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянииПострадавших при обстреле под Белгородом брата с сестрой выписали из больницыКак эвакуируют в случае ЧП детей в белгородских больницах?
#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Сочи#Новости Белгорода#Реабилитация#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Пятый человек погиб за день в Белгородской области, в этот раз — из-за атаки дрона
Сегодня, 18:27
Нужна ли помощь маленькой девочке, чья семья погибла под Белгородом?
Сегодня, 17:51
Число погибших от атак ВСУ в Белгороде продолжает расти
Сегодня, 19:02
В Белгороде в четвёртый раз за день раздались взрывы
Сегодня, 17:31
Жителей белгородского села эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
Сегодня, 18:10
Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?
Сегодня, 17:14