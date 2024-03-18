Пострадавшие при обстрелах белгородцы проходят реабилитацию в Сочи

В здравницах Сочи сейчас проходят реабилитацию пострадавшие мирные жители из Белгорода, семьи из новых регионов и участники боевых действий. В санатории «Фрунзе» отдыхают три семьи с детьми из Белгорода. Пострадавшим назначены оздоровительные процедуры и лечебная физкультура.