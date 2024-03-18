Пострадавшие при обстрелах белгородцы проходят реабилитацию в Сочи

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В здравницах Сочи сейчас проходят реабилитацию пострадавшие мирные жители из Белгорода, семьи из новых регионов и участники боевых действий. В санатории «Фрунзе» отдыхают три семьи с детьми из Белгорода. Пострадавшим назначены оздоровительные процедуры и лечебная физкультура.
В санатории «Октябрьский» восстанавливаются два бойца из ЛНР. Бойцам назначены специальные процедуры, помогающие с восстановлением двигательной функции организма.
Как отмечает местная администрация, в прошлом году порядка 300 участников СВО прошли реабилитацию на бальнеологическом курорте «Мацеста». Врачи разработали специальную программу по восстановлению бойцов.